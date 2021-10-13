بورصة وشركات

«جلوبال كورب» تتبنى خطة توسعية خلال 2022 عقب إتمام الاستحواذ عليها

توقعات بإنهاء الصفقة قبل نهاية العام الحالى
كتب  و
9:08 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 9:08 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف حاتم سمير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة جلوبال كورب، عن خطة الشركة لعام 2022، عقب إتمام صفقة الاستحواذ عليها من جهات أجنبية.

سمير: زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه لكل نشاط والاستحواذ على كيان محلى

وتوقع سمير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إتمام صفقة الاستحواذ على «جلوبال كورب» قبل نهاية العام الحالى، من خلال تخارج كلى للمساهمين المالكين %90 من الشركة حاليا، وهم صندوق استثمار «ازدهار» بنسبة %60 وصندوق «سند» الألمانى بنحو %30 فيما يظل سمير مساهما بواقع %10.

وقال سمير إن «جلوبال كورب» لديها خطة من عدة محاور ستبدأ تطبيقها مباشرة عقب انتهاء صفقة الاستحواذ عليها، أهمها إجراء زيادات رأسمال لجميع الأنشطة بقيمة 150 مليون جنيه، لكل نشاط، وذلك فى إطار الصفقة التى تنقسم إلى جزء استحواذ وجزء زيادة رأسمال، لتمويل الأنشطة الجديدة.

اقرأ أيضا  البورصة تتلقى دفعة من نشاط السيولة على الأسهم القيادية

ولفت سمير إلى أن زيادات رؤوس الأموال الجديدة من المتوقع أن ينتج عنها معدلات نمو فى نشاطى التأجير التمويلى، والتخصيم بنسبة %30.

وتعمل «جلوبال كورب» فى أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، والتمويل العقارى، كما حصلت مؤخرا على رخصة التمويل الاستهلاكى.

وذكر سمير أيضا أن «جلوبال كورب» تدرس حاليا الاستحواذ على كيانات بالسوق المحلية، حيث تقوم بالمفاضلة بين شركة خدمات تكنولوجية، أو دفع إلكترونى، لخلق تكامل فى نشاط التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ينتظر أيضا إتمام صفقة الاستحواذ لإشراك المستثمر الجديد فى هذا القرار.

اقرأ أيضا  «كيما» تدرس آليات استغلال 75 ألف متر فى أسوان

وأكد سمير أن فكرة الطرح بالبورصة مازالت قائمة حتى بعد عملية الاستحواذ، طالما أتاحت السوق ذلك وكانت الظروف مناسبة.

جدير بالذكر أن «المال» نشرت مؤخرا خبرا عن استعداد «جلوبال كورب» لإطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراع التأجير التمويلى، ويتم حاليا السير فى إجراءات التصنيف الائتمانى للمحفظة من خلال شركة «ميريس» للتصنيف الائتمانى.

اقرأ أيضا  «نايل سيتي» تفصح عن تخارج ثلاث شركات من هيكل المساهمين بمبلغ 952 مليون جنيه

ووفقاً لآخر بيانات من الرقابة المالية، احتلت «جلوبال كورب» صدارة شركات التأجير التمويلى خلال شهر مايو الماضى، بعدما حققت قيمة عقود قاربت 1.099 مليار جنيه، لتسيطر على %24.73 من إجمالى العقود المُوقعة خلال الشهر المذكور.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

«نايل سيتى» بصدد مخاطبة «هيرميس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» فى ترويج 10% من أسهمها

مصطفى طلعت 9:15 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

440 مليون دولار حجم استثمارات مؤسسة «CDC» فى مصر

أسماء السيد 9:02 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

البورصة المصرية تبحث مع كيانات «النيل» نتائج الشهر الأول من خطة إعادة الهيكلة

أسماء السيد 6:46 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«جلوبال كورب»: 2 مليار جنيه حجم التأجير التمويلى خلال 8 أشهر.. و1.2 مليار للتخصيم

شريف عمر 6:42 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الأسهم الأمريكية تتباين الثلاثاء وسط ارتفاع أسعار السلع

أيمن عزام 10:16 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

الصين تسمح بتحرير أسعار الكهرباء المولدة بالفحم

أيمن عزام 7:18 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21