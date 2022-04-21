قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «جلوبال كورب» للخدمات المالية، إنها تفاوض حاليا 3 بنوك للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تلك الخطوط التمويلية التى تخطط شركته للحصول عليها، تهدف إلى تعزيز وجودها فى القطاع المالى غير المصرفى، عبر فتح خطوط ائتمانية لتقوية محفظتها الكلية.

وأوضح أن عدد الجهات التمويلية التى تتعامل معها الشركة حاليا يبلغ 25 بنكا.

ويضم هيكل مساهمى «جلوبال كورب» -جلوبال فاينانس- سابقًا، جولدمان إيجيبت التابعة لصندوق ازدهار بواقع %60 من رأسمال الشركة، وصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لبنك التنمية الألمانى بحصة %30، و%10 لصالح حاتم سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير الماضى أن 3 شركات استحوذت على أكثر من %53 من النشاط؛ وهى «كوربليس»، والمجموعة المالية هيرميس، جلوبال كورب.

وجاءت «جلوبال كورب» فى المركز الثالث للشركات الأعلى نشاطًا فى فبراير، بحصة سوقية قدرها %12.36 من إجمالى قيم العقود، بمبلغ قدره 950 مليون جنيه.

وقالت «الرقابة المالية» إن إجمالى عقود التأجيرالتمويلى داخل السوق حققت نموًا على أساس سنوى تخطى %39 لتصل قيمتها إلى 7.6 مليار جنيه فى فبراير، مقارنة مع 5.5 مليار جنيه خلال الشهر المقابل من 2021 بمعدل نمو قدره %39.4، بحسب آخر تقرير لها. كما نجحت شركات التأجير التمويلى فى مصر فى تحقيق زيادة بلغت %32.2 فى عدد العقود على أساس سنوى، ليصل عددها إلى 390 عقدا خلال فبراير، مقارنة مع 295 فى الفترة نفسها من العام الماضى