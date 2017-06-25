جلوبال كابيتال: انخفاض العائد على سندات مصر

استخدام جزء من الحصيلة لسداد جزء من الديون الخارجية .. ولا خطط لطروحات جديدة حتى نهاية العام مها أبوودن: نشرت مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية، تقريرا موسعا عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يع

استخدام جزء من الحصيلة لسداد جزء من الديون الخارجية .. ولا خطط لطروحات جديدة حتى نهاية العام





مها أبوودن:



نشرت مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية، تقريرا موسعا عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.

وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة الذى بلغت نحو 11 مليار دولار، ساعدت مصر على جذب إيرادات قُدرت بـ 3 مليارات دولار، بدلاً من ملياري دولار ، ووفقاً لما أعلنه أحد المصارف القائمة على الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد الرغبة في الاستثمار في السندات المصرية .

وأوضح المصدر أنه بعد طرح سندات يناير الماضى بقيمة 4 مليارات دولار ، فإن مصر اتجهت إلى الطرح الثانى بأفاق منفتحة فيما يخص اسعار وحجم السندات التى سيتم طرحها، كما تنافس المستثمرون على السندات المصرية التى تم طرحها فى يناير الماضى، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى ،إذ تم فى 12 مايو الماضي ، التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمصر.

وأشاد الصندوق بوزارة المالية المصرية فى إعداد “موازنة قوية جداً” مؤكدا أنه فى حال التصديق عليها من قبل البرلمان المصرى ، ستضع الدين العام على المسار الصحيح نحو تحقيق مستويات منخفضة مستدامة.

وذكر التقرير أن الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الأولى بنحو 1.75 مليار دولار لآجل خمس سنوات ، والثانية بقيمة مليار دولار لآجل 10 سنوات، والثالثة والأخيرة بقيمة 1.25 مليار دولار لآجل 30 عاماً ، وجاء الطلب المتزايد على السندات خلال الطرح ليعيد تعديل أسعار الفائدة على السندات ذات آجال 5 سنوات من 6.125 إلى 5.45% والسندات ذات الآجال 10 سنوات من 7.5 % إلى 6.65 % بينما انخفضت أسعار الفائدة على السندات ذات الآجال 30 عاما من 8.5% إلى 7.95% مما يعنى أن مصر (الجهة المقترضة) تقدم 30 نقطة فقط كامتياز للسندات وفقا للبنوك المسئولة عن عملية الطرح، وهى بنك “بى إن باريبا” و”سيتى بنك” و”جى بى مورجان” و”نانيتكس” .

وكان الأساس المقدر فى بداية عملية إصدار السندات الدولارية يبلغ ملياري دولار ولكن مع تراجع أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة 3 مليارات دولار .

وأشار المصدر المصرفى إلي أن إمكانية مصر على مضاعفة قيمة طرح السندات هو أمر مذهل فى مجمله.

وكشفت المؤسسة عن عامل آخر لتميز السندات المصرية الجديدة، يتمثل في سماح نشرة الاكتتاب لمصر بمراجعة الإرشادات لشريحة (الخمس سنوات ) 5.5% قبل الإصدار وفق سعر فائدة 5.45%، وكذلك الشريحة (العشر سنوات )6.75 % قبل الإصدار بسعر 6.65% وبالنسبة للشريحة ذات الثلاثين عاما 8.5 % قبل الإصدار بسعر 7.95% ، وجاء الامتياز لمدة خمس سنوات ليسجل 13 نقطة ، والعشر سنوات ليسجل 15 نقطة والثلاثين عاما ليسجل 9 نقاط.

وأشارت إلي أنه سيتم استخدام حصيلة ملياري دولار من عائدات السندات، لإعادة التمويل ، كما أعلنت مصر أنها لن تخطط لإصدار أى سندات أخرى خلال العام المالى الحالى .