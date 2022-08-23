«جلوبال فينشرز» تسعى لجذب مستثمرين من شيكاغو لتنفيذ مشروعات عقارية بمصر

تسعى مجموعة جلوبال فينتشرز الأمريكية لجذب عدد من المستثمرين العاملين بقطاع العقارات فى مدينة شيكاغو الأمريكية، لتنفيذ عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية فى عدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية، والعلمين، والساحل الشمالى الغربى.

قال راندال لانجر، الشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز، إن شركته تعمل فى التنمية والتطوير العمرانى فى شيكاغو منذ عام 1967، وتهتم أساساً بتطوير المبانى والمناطق التاريخية، مشيرا إلى تنفيذها ما يقرب من 60 مشروعا أغلبها لمبانٍ تاريخية فى الولايات المتحدة.

وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن المجموعة لديها خطة للتوسع فى المشروعات بمصر، مضيفا: «كشركة نتمتع بعضوية الغرفة التجارية ومجلس الأعمال الأمريكى ولدينا خطط كثيرة سنعمل على تنفيذها».

وأشار لانجر إلى أنه شركته اطلعت منذ عامين على بعض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وبالفعل عقدت شراكة مع «أكسفورد» باعتبارها من كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الفندقة، لتشكيل تحالف للمنافسة على المشروعات المتاحة.

وتابع: الشراكة مع «أكسفورد» نتج عنها اقتناص أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة، والذى نطمح لتحويله إلى مبنى فندقى متكامل ومزار سياحى.

وأضاف: سنعمل لاحقاً على جذب مستثمرين من شيكاغو لتنفيذ مشروعات سكنية فى مصر ومن الممكن أن نكون شركاء فيها، خاصة مع ما تشهده مصر من تطور عمرانى لافت كما أنها تعد واحدة من الأسواق الواعدة والجيدة للاستثمار فى الوقت الحالى .

وأوضح أن حجم استثمار «جلوبال» يبلغ 800 مليون دولار، لافتا إلى أن المجموعة عملت لـ10 سنوات على تطوير المحال التى تعمل بالتجزئة باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار .

يذكر أن «جلوبال فينتشرز» تقود التحالف الأمريكى «كايرو هاوس» الذى يضم مجموعة أكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار، لتطوير مجمع التحرير.

يشار إلى أن تحالف «كايرو هاوس» عقد مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق سياحى، ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة الخديوية، وتم توقيع عدة عقود شراكات مع التحالف خاصة بأعمال تطوير المجمع، ومع شركة اتحاد المقاولين (CCC) و«كروم» لإدارة المشروعات، ومكتب RMC الهندسى، كما تم التعاون مع «راتيو إس إم بى دى» الأمريكية لتصميم الشقق الفندقية الفاخرة.

ومن المخطط أن يضم مبنى مجمع التحرير بعد تطويره 350 غرفة للنزلاء، و50 جناحًا، إضافة إلى بعض الشقق الفندقية، ومطاعم ومركزا للتسوق، بخلاف أماكن ترفيهية وحمام سباحة على سطح المبنى، وكذلك أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى والتى ستكون الأكبر من نوعها فى القاهرة.