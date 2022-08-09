جلوبال فينتشرز: الانتهاء من تصميم وبناء فندق كايرو هاوس بنهاية 2024

توقّع راندال لانجر، الشريك والمؤسس لمجموعة “جلوبال فينتشرز”، عضو التحالف الأمريكي الإماراتي المطوّر لمجمّع التحرير في القاهرة، الانتهاء من أعمال تصميم وبناء فندق “كايرو هاوس” وسط العاصمة المصرية بنهاية عام 2024.

لانغر أضاف أنه “سيتم إنجاز الفندق بالكامل خلال 31 شهراً، وسيضم 450 غرفة، بتصنيف من درجة 5 نجوم، كما يتميز الفندق بتحويل السطح إلى مكان مميز جداً للترفيه”.

تصميم وبناء فندق “كايرو هاوس”

في ديسمبر 2021، فاز تحالف أميركي، يضم “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعقد تطوير وإعادة تأهيل مجمّع التحرير وسط القاهرة، في عملية طرح من قِبل الصندوق السيادي المصري، استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية.

إلى ذلك، أعلن لانغر أن إجمالي استثمارات المشروع “ستبلغ نحو 240 مليون دولار، وسيتم تمويلها بنسبة 35% إلى 40% من الأموال الذاتية للتحالف، وقد نقترض نحو 60% إلى 65% من المبلغ من بنوك”، رافضاً تسميتها، لكنه أفصح عن “إجراء مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية حول التمويل، وسيتم إعلان نتائج هذه المباحثات بغضون شهر”.

يُذكر أنه عند إعلان فوز التحالف أواخر العام الماضي، تمّ تقدير الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية تطوير مشروع مجمّع التحرير بأكثر من 3.5 مليار جنيه مصري (أي نحو 190 مليون دولار وفق سعر الصرف حينها). وبالتالي فإن التقديرات الجديدة من قِبل مجموعة “جلوبال فينتشرز” تُشير إلى ضخّ نحو 50 مليون دولار إضافية.

لانغر نوّه بأنه “سبق لشركائنا بفريق التطوير في التحالف أن بنوا نحو 20 فندقاً حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيشكّل “كايرو هاوس” محفّزاً لمشاريع تطويرية أُخرى في ميدان التحرير”.