جلوبال فنتشورز: رواد الأعمال قادرون على تطوير حلول للتغلب على التحديات المناخية

أكد محمد علاء الدين، مدير الاستثمارات لشمال أفريقيا في صندوق جلوبال فنتشورز، أهمية استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ الذي انطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي يشهد مشاركة كبيرة من العديد من الجهات الدولية.

ولفت علاء الدين -خلال مشاركته في قمة تكني التي تستضيفها مكتبة الأسكندرية في الفترة من ٥ -٨ نوفمبر- إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه رواد الأعمال والشركات الناشئة في المساهمة في خدمة قضايا البيئة؛ مؤكدا قدرتهم على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه البيئة وتحد من التغيرات المناخية السلبية.

وأشار إلى أن الصندوق يركز على الاستثمار في الحلول المستدامة للمشكلات البيئية، خاصة الشركات الناشئة التي تركز على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حل هذه التحديات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد من الشركات الواعدة التي نجحت في إيجاد حلول رقمية ومستدامة تحافظ على البيئة وتسخر التكنولوجيا في الحلول.

وأوضح أن صندوق “جلوبال فنتشرز” يعمل في مجال دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي؛ باعتباره قطاعا واعدا يسهم في تعزيزا لرؤية مصر 2030 والتوجه السريع نحو الرقمنة.