جلوبال فاينانس : طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

حصل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على تقييم -A وفقا لتقرير Central Banker Report Cards 2022 الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس لأفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.

ونشرت مجلة جلوبال فايناسن أسماء أفضل محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على أعلى التقيمات +A- ,A, A وفقا لتقرير Central Banker Report Cards 2022

ويصدر تقرير Central Banker Report Cards 2022 سنويا من مجلة جلوبال فاينانس منذ عام 1994 ويشمل تقييم محافظي البنوك المركزية في أهم 96 دولة تضم الاتحاد الأوروبي , والبنك المركزي بشرق الكاريبي, وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

وتعتمد التقيمات على درجات قياس تمتد من A إلى F وفقا لنجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم ،تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، استقرار العملة ،إدارة معدلات الفائدة