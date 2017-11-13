جلوبال فاينانس: التجارى وفا أفضل بنك فى المغرب لعام 2017

المال -خاص على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم تتويج التجاري وفا بنك مرة أخرى بجائزة "أفضل بنك في المغرب في عام 2017" من قبل مجلة جلوبال فاينانس في حفل توزيع جوائز أفضل البنوك في العالم. وحصلت المجموعة على هذا الجائزة منذ عام 2005 وحتى الآن، وذلك بفضل صلا



المال -خاص

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم تتويج التجاري وفا بنك مرة أخرى بجائزة “أفضل بنك في المغرب في عام 2017” من قبل مجلة جلوبال فاينانس في حفل توزيع جوائز أفضل البنوك في العالم.

وحصلت المجموعة على هذا الجائزة منذ عام 2005 وحتى الآن، وذلك بفضل صلابة نتائجها وقدرتها على الابتكار، والتي تمكنها من تلبية متطلبات واحتياجات الأسواق المتواجدة بها.

كما تم منح التجاري وفا بنك للمرة الأولى “أفضل بنك استثماري في المغرب في عام 2017” لمواصلة تحفيز التغيير من حيث الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى في المغرب وعلى نطاق القارة الأفريقية.

وتتسم البنوك التي تم تتويجها هذه السنة، بمعرفة عميقة للسوق وتبنيها للكفاءة والخبرة اللازمتين لتلبية إحتياجات عملائها.

وقد اختارت مجلة جلوبال فاينانس لهذه الطبعة معايير مثل حصة المجموعة في السوق وعدد وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء والتوقعات والقدرات الهيكلية وشبكة الفروع والجهود المبذولة لتلبية ظروف السوق والابتكار، فضلا عن الإنتشار الجغرافي الإقليمي.

لمحة عن “جلوبال فينانس” جلوبال فاينانس هي مجلة شهرية باللغة الإنجليزية لمجموعة “إديتوري”، تأسست عام 1987 ومقرها في نيويورك. وتوزع في أكثر من 158 بلداً، وزعت باللغة الإنجليزية 50.050 نسخة في جميع أنحاء العالم.

جلوبال فاينانس هي مرجعية دولية في مجال الأخبار المالية، تتعامل مع الموضوعات المتعلقة بصناعة التمويل العالمي بما في ذلك تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال والعملات والخدمات المصرفية وإدارة المخاطر، كما تعتبر شريكاً إعلامياً مفضلاً للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن.