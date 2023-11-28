«جلوبال داتا»: 7% نمواً سنوياً متوقعاً فى سوق الدواء المحلية حتى عام 2027

توقع تقرير حديث لمؤسسة «جلوبال داتا» العاملة فى مجال البيانات والتحليلات بالأسواق العالمية الكبرى أن يشهد قطاع الأدوية فى مصر زيادة فى معدلات النمو بواقع %7 سنويًا حتى عام 2027.

وقال التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه إن حجم مبيعات سوق الدواء المصرى تجاوز خلال العام الماضى 3 مليارات دولار، مؤكدا نموه بشكل متسارع.

أضاف أن قطاع الرعاية الصحية فى مصر يشهد تغيرات سريعة حاليًا، مشيرًا إلى أنه يأتى على رأس هذا التغير التطورات الهائلة فى منظومة الصحة الرقمية، وتابع أن هذه الخطوات تفتح آفاقا هائلة للاستثمار خلال الفترة المقبلة

كما سيشهد القطاع استثمارات مهمة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والحوسبة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء وذلك لزيادة كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة، وبالتالى تعزيز معاييرها فى مصر.

وأكد أن السياحة العلاجية فى مصر تكتسب شهرة بسبب المناخ الملائم، والقرب الجغرافى من أوروبا، وانخفاض أسعار العلاج والمرافق السياحية، فضلًا عن توفر مجموعة واسعة من الخدمات فى المؤسسات الطبية المتكاملة، مشيرًا إلى أن العاملين حاصلون على التعليم والتدريب الدولي.

وعرض التقرير نظرة عامة حول سوق الرعاية الصحية فى مصر منها أسواق الأجهزة الصيدلانية والطبية، بما فى ذلك حجمه وتقسيمه والمحركات والعوائق الرئيسية، كما قدم لمحة عن اللاعبين الرئيسيين وتحليلًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

ولفت إلى أن أسواق اليمن والمملكة العربية السعودية والعراق والسودان والهند تعتبر شركاء أساسيين فى عمليات التصدير الرئيسية للمنتجات الصيدلانية المصرية، علاوة على أن سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين من الموردين الرئيسيين للمعدات الطبية للسوق المحلية.

وأكد تقرير «جلوبال داتا» أن الأدوية الجنسية تعتبر من القطاعات الرئيسية فى مصر بسبب امتيازاتها السعرية، يأتى من بعدها المستحضرات البيولوجية، والبدائل الحيوية و التى لا تستلزم وصفة طبية.

وأكد التقرير أن شركات «فايزر، ونوفارتيس، وجلاكسو سميث كلاين (GSK)، وسانوفي، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م (إيبيكو)، تعد الرائدة فى سوق الأدوية المصرية.

وحول نشاط الأجهزة الطبية قال التقرير إن قيمتها السوقية فى مصر سجلت خلال العام الماضى ما يقرب من 4 مليارات دولار، متوقعًا أن تنمو بمعدل نمو سنوى مركب يزيد عن %3 حتى العام 2027، خاصة وأنها تعد ثانى أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن عملية إنتاج الأجهزة الطبية فى مصر منخفضًا للغاية، مقارنة بتكاليف الإنتاج فى دول أخرى، لافتًا إلى الحصول على معظمها عن طريق الاستيراد.

وأكد أن شركة الجمهورية الحكومية تستورد وتوزع الأجهزة الطبية لقطاع الرعاية الصحية العام، والتى تشمل المعدات الفنية وأجهزة التصوير الشعاعى والموجات فوق الصوتية وأجهزة مراقبة الإحصاء الحيوى وغسيل الكلى والمجاهر المخبرية.

وأوضح أن قطاعات سوق الأجهزة الطبية بمصر تشمل لوازم المستشفيات، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، و تقويم العظام، و الجراحة العامة، وإدارة العناية بالجروح وغيرها.

وأكد أن مستلزمات المستشفيات استحوذت على الحصة الأكبر فى سوق الأجهزة الطبية فى مصر، تلتها المستخدمة فى أمراض القلب والأوعية الدموية، و تقويم العظام، مشيرا إلى أن شركات «أبوت، وفريسينيوس، وفيليبس، وأمبليفون، وأميكاث» تعد هى الشركات الرائدة فى هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأدوية العامة والبيولوجية والبدائل الحيوية والمستحضرات الدوائية التى لا تستلزم وصفة طبية، ستشهد زيادة فى معدلات نموها تصل إلى %3 سنويا خلال السنوات المقبلة.