جلوبال تيلكوم يهبط بالبورصة دون مستوى 15 ألف نقطة

مصطفى طلعت تفاعل أداء سهم شركة "جلوبال تيلكوم" القابضة بشكل سلبي مع قرار مصلحة الضرائب بالحجز على مبلغ 990 مليون جنيه من حسابات الشركة بالبنوك المحلية على خلفية نزاع ضريبي. ومع إغلاق جلسة تداولات اليوم الأربعاء، تراجع سهم جلوبال -الذي يستحوذ على 10% من المؤشر الرئيسي للبورصة- بنحو 1.9% ليسجل مستوى

مصطفى طلعت



تفاعل أداء سهم شركة “جلوبال تيلكوم” القابضة بشكل سلبي مع قرار مصلحة الضرائب بالحجز على مبلغ 990 مليون جنيه من حسابات الشركة بالبنوك المحلية على خلفية نزاع ضريبي.



ومع إغلاق جلسة تداولات اليوم الأربعاء، تراجع سهم جلوبال -الذي يستحوذ على 10% من المؤشر الرئيسي للبورصة- بنحو 1.9% ليسجل مستوى 7.2 جنيه، بتداولات مرتفعة بلغت 121 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 16.7 مليون ورقة مالية، ما دفع السوق إلى التراجع دون مستوى 15 ألف نقطة.

وأعلنت الشركة فى بيان للبورصة، اليوم، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قراراً إداريًا للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر والبالغ 990 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار).

قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية إن خبر الحجز على أموال الشركة أسهم بشكل كبير في هبوط السوق بهذا الشكل، لما يحمله السهم من ثقل على المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى أنه جاء بالتوازي مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر بنحو 2%.

وتوقع “غريب” ألا تؤثر أخبار الحجز على سير صفقة الاستحواذ المقدمة على أسهم الشركة، مرجحاً علم الشركة مقدمة العرض بتفاصيل التقاضي محل النزاع الضريبي، مشيراً إلى ان السهم يتحرك فنيًا بين مستويات 7.25 و7.70 جنيه.

يشار إلى أن شركة “فيون هولدنجز بي في” تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع شهر نوفمبر 2017، بعرض شراء إجباري لـ42.31 من رأسمال جلوبال تيلكوم بسعر 7.9 جنيه للسهم، فيما قالت الهيئة إنها تجري دراسة العرض المقدم، ولم تبت فيه حتى هذه اللحظة.



يذكر أن البورصة أنهت تعاملات الجلسة على هبوط جماعي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.26% عند مستوى 14833 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% إلى 834 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.39% عند 1974 نقطة.