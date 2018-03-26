جلوبال تيلكوم: ليس لدينا معلومات جديدة بخصوص عرض فيون

رجب عزالدين
نفت شركة جلوبال تيلكوم فى محادثات هاتفية مع البورصة المصرية والرقابة المالية وجود أى معلومات جوهرية لديها بشأن العرض المقدم من شركة فيون .
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر2017 مشروع عرض شراء إجباري مقدم شركة فيون هولدنجز.بي.في على نحو 42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة تعادل 1.9 مليار سهم بسعر 7.9 جنيه للسهم .
وتحولت الشركة للخسارة فى 2017 لتسجل 42 مليون دولار مقابل صافى أرباح بلغت 194 مليون دولار خلال 2016.
ويبلغ رأسمال جلوباب تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.