بورصة وشركات

جلوبال تيلكوم: ليس لدينا معلومات جديدة بخصوص عرض فيون

رجب عزالديننفت شركة جلوبال تيلكوم فى محادثات هاتفية مع البورصة المصرية والرقابة المالية وجود أى معلومات جوهرية لديها بشأن العرض المقدم من شركة فيون .وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر2017 مشروع عرض شراء إجباري مقدم شركة فيون هولدنجز.بي.في على نحو 42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم ا