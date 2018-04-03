جلوبال تيلكوم: فيون تسحب عرض الشراء الإجبارى ولا تنوى تقديم آخر

رجب عزالدين:قالت شركة جلوبال تيلكوم إنها تلقت خطابا من شركة فيون المساهم الرئيسى بسحب عرض الشراء الإجبارى المقدم منها للاستحواذ على 42.3% تقريبا من رأسمال الشركة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الشركة أخطرتها بسحب العرض بعد مرور الوقت دون الحصول على موافقة الرقابة المالية.وأشارت فيون

رجب عزالدين:

قالت شركة جلوبال تيلكوم إنها تلقت خطابا من شركة فيون المساهم الرئيسى بسحب عرض الشراء الإجبارى المقدم منها للاستحواذ على 42.3% تقريبا من رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الشركة أخطرتها بسحب العرض بعد مرور الوقت دون الحصول على موافقة الرقابة المالية.

وأشارت فيون إلى أنها ليس لديها نية فى أن تمضى بأى عرض شراء إجبارى آخر فى الوقت الحالى.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر2017 مشروع عرض شراء إجباري مقدم شركة فيون هولدنجز.بي.في على نحو 42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة تعادل 1.9 مليار سهم بسعر 7.9 جنيه للسهم.

وتحولت الشركة للخسارة فى 2017 لتسجل 42 مليون دولار مقابل صافى أرباح بلغت 194 مليون دولار خلال 2016.

ويبلغ رأسمال جلوباب تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.