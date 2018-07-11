جلوبال تيلكوم تعين مستشارين ماليين لتقييم عرض شراء فيون

رجب عزالدين:أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن تعيين شركتى كامكو وفينكورب كمستشاريين ماليين لتقييم العرض المقدم من المساهم الرئيسى "شركة فيون " لشراء أصولها فى باكستان وبنجلاديش.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها قرر تعيين شركة كامكو للاستثمار كى .اس .سى ،وشركة فينكورب



رجب عزالدين:



أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن تعيين شركتى كامكو وفينكورب كمستشاريين ماليين لتقييم العرض المقدم من المساهم الرئيسى “شركة فيون ” لشراء أصولها فى باكستان وبنجلاديش.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها قرر تعيين شركة كامكو للاستثمار كى .اس .سى ،وشركة فينكورب للاستشارات المالية لاصدار تقاريرهم عن العرض الذى تسلمته الشركة فى 2 يوليو من شركة فيون إل تى دى.

كما وافق المجلس على استقالة رئيس مجلس الإدارة والممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس إيه ” جون ترافيز ايدى” وتعيين آنردو سكوت كيمب بدلا منه .

وتلقت جلوبال تيلكوم فى 2 يوليو الجارى عرض من شركة فيون “المساهم الرئيسى” لشراء الأصول المملوكة لها فى باكستان وبنجلاديش مقابل 2.55 مليار دولار .

وقالت شركة فيون فى بيان متصل للبورصة المصرية إن تلك الصفقة تتضمن تحمل مديونية جزء من مديونية جلوبال تيلكوم بقيمة 1.2 مليار دولار بطريقة غير مباشر .

وتشمل تلك المديونية 500 مليون دولار بـ6.25% من سندات رئيسية مستحقة في 2020، و 700 مليون دولار 7.25% من سندات مستحقة في 2023، بالإضافة إلى العوائد المرتبطة.

وقرر مجلس إدارة جلوبال تليكوم الاسبوع الماضى تعيين مستشار مالي مستقل ملائم لتحديد القيمة العادلة لأسهم باكستان وأسهم بنجلادش وموبيلينك والدين الواجب سداده إلى مجموعة جي تي اتس لتتحملها فيون ليميتد في ضوء العرض المقدم للشراء.

وقالت جلوبال تيلكوم القابضة في 3 أبريل الماضي، إن شركة “فيون” سحبت عرض الشراء الإجباري على أسهمها نظرا لمرور الوقت دون الحصول على الموافقة على عرضها.

ويبلغ رأسمال جلوبال تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم