جلوبال تيلكوم تبيع نشاط الأبراج في باكستان بـ940 مليون دولار

رجب عزالدين: أعلنت شركتا فيون وجلوبال تيلكوم القابضة عن توقيع اتفافية لبيع نشاط الأبراج المملوك لشركة باكستانية تابعة بقيمة اجمالية 940 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "وقعت شركتنا التابعة فى باكستان "جاز" اتفاقية لبيع نشاط الأبراج المملوك لها مقابل حوالى 940 مليون دولار أمريكى

رجب عزالدين:

أعلنت شركتا فيون وجلوبال تيلكوم القابضة عن توقيع اتفافية لبيع نشاط الأبراج المملوك لشركة باكستانية تابعة بقيمة اجمالية 940 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “وقعت شركتنا التابعة فى باكستان “جاز” اتفاقية لبيع نشاط الأبراج المملوك لها مقابل حوالى 940 مليون دولار أمريكى خاضة للتعديلات”.

وتابع البيان “ستقوم جاز بيبع شركة الأبراج المملوكة لها بالكامل “ديودار” والتى تمتلك بمحفظتها حوالى 13 ألف من أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك إلى شركة تاتزنيت تاور برايفت ليمتد ،وهى شركة تشغيل أبراج مملوكة لشركة ايدوتكو جروب أس دى أن بى أتش دى وشركة ” داوود” هيركليز كوربواشين”.

ومن المقرر أن تكون الصفقة على أساس نقدى ودون أى ديون مقابل اجمالى مبلغ 94.7 مليون روبية باكستانية ما يعادل 940 مليون دولار أمريكى.

وقالت جلوبال تيلكوم إن الاتفاقية مدتها اثنى عشر سنة قابلة للتجديد ثلاث مدد على التوالى كلها منها خمس سنوات وفقا للسلطة التقديرية لشركة جاز.

وتستهدف الشركة استخدام حصيلة الصفقة فى تمويل توسعات لشركة جاز بباكستان اضافة إلى تسديد نسبة من الديون.

ومن المتوقع استلام مبلغ 666 مليون دولار عند إنهاء الصفقة بينما سيتم سداد المبلغ المتبقى خلال 12 شهر بعد ذلك.