جلوبال تليكوم: 345 مليون دولار قيمة الطيف والرخصة الجديدة في بنجلاديش

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن حصول شركتها التابعة بنجلالينك على طيف ترددي إضافي ورخصة شبكة الجيل الرابع “أل تي أي” فى بنجلاديش بقيمة إجمالية 344.8 مليون دولار.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن شركة بنجلالينك حصلت على ذلك الطيف نتيجة للمزاد الذى تم إجراؤه من قبل لجنة تنظيم الاتصالات فى بنجلاديش.



وتابعت الشركة أن الطيف الترددى الذى حصلت عليه محايد تكنولوجيا وسوف يسمح لبنجلالينك بمضاعفة سعة شبكتها للجيل الثالث، كما ستستحوذ على رخصة الجيل الرابع فى الوقت ذاته من أجل اطلاق شبكة بيانات عالمية السرعة.



ومن المقرر أن تقوم بنجلالينك بسداد مبلغ 308.6 مليون دولار للطيف الترددى، ولا يشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة، وسيتم سداد 60% كمقدم واجب السداد خلال 30 يوما مع سداد النسبة المتبقية 40% على مدار أربعة أعوام.



كما ستقوم الشركة بسداد مبلغ 35 مليون دولار لتحويل الطيف الترددى الحالى من 900 ميجاهرتز و1800 ميجاهرتز إلى الطيف الترددى المحايد تكنولوجيا وكذلك مبلغ 1.2 مليون دولار للحصول على رخصة شبكة الجيل الرابع وفقا للبيان.



ومن المقرر تمويل الاستثمار فى هذه المشروعات من خلال النقدية المتاحة محليا ومن خلال القرض الممنوج بالتكا البنجلاديشية والموقع من من بنجلاديش فى ديسمبر 2017.

