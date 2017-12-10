جلوبال تليكوم تمد اتفاقية قرض بـ200 مليون دولار

مصطفى طلعتأعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقية تعديل للقرض البالغ قيمته 200 مليون دولار، مع كل من سيتي بنك وأي إن جي بنك.وأكدت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، أن اتفاقية التعديل تقوم على مد اتفاقية القرض من 15 ديسمبر 2017 إلى 15 يونيو 2018، مع الإبقاء على معدل الفائدة 5%

مصطفى طلعت

أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقية تعديل للقرض البالغ قيمته 200 مليون دولار، مع كل من سيتي بنك وأي إن جي بنك.

وأكدت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، أن اتفاقية التعديل تقوم على مد اتفاقية القرض من 15 ديسمبر 2017 إلى 15 يونيو 2018، مع الإبقاء على معدل الفائدة 5% سنويًا فوق سعر الكوريدور.

وأشارت “جلوبال تليكوم” إلى أنه من المقرر أن يستمر ضمان اتفاقية القرض من قبل شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل للشركة، هما: “إنترناشيونال ويرليس كميونيكاشمنز باكستان ليمتد”، و”تيلكوم فينشرز ليمتد”، بالإضافة إلى ذلك فان جلوبال تليكوم تتوقع قيام شركة فيون هولدنجز بي بي بتقديم ضمان لدعم كل من سيتي بتك وإي إن جي بنك، فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الخاضعة لاتفاقية التمويل.

وأبرمت “جلوبال تيلكوم” عقد قرض بقيمة 200 مليون دولار بدون ضمانات، مع سيتي بنك وآي إن جي بنك، لتمويل برنامج شراء أسهم الخزينة.

وفي نوفمبر الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31 من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.

ويبلغ رأسمال “جلوبال تليكوم” 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.