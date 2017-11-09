جلوبال تليكوم تكشف تفاصيل نتائج أعمال الربع الثالث

رجب عزالدين أظهرت نتائج أعمال شركة "جلوبال تيلكوم" القابضة، انخفاض إجمالى إيرادات الخدمات بنسبة 2.3%، إلى 735 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى 30 ستبمر 2017. وقالت الشركة إنها حققت نمو سنوى فى عدد المشتركين بلغ 40%، بنهاية الفترة المذكورة، مصحوبًا بإضافة عدد من المشتركين الجدد فى باكستان وبن

رجب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة “جلوبال تيلكوم” القابضة، انخفاض إجمالى إيرادات الخدمات بنسبة 2.3%، إلى 735 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى 30 ستبمر 2017.

وقالت الشركة إنها حققت نمو سنوى فى عدد المشتركين بلغ 40%، بنهاية الفترة المذكورة، مصحوبًا بإضافة عدد من المشتركين الجدد فى باكستان وبنجلاديش.

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت ارتفاعًا فى هامش الأرباح الأساسية بنسبة 6.6%، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مقانة بالفترة المقانة من العام السابق.

وأبرمت جلوبال تليكوم، مؤخرًا، اتفاقية لبيع شركتها التابعة “ديودار” الممولكة لها بالكامل، والتى تمتلك 13 ألف فرج بما يعادل 940 مليون دولار.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية -أمس الأربعاء- مشروع عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى، الخاص بشراء 1.99 مليار سهم، تمثل 42.31% من رأس مال شركة جلوبال تيلكوم القابضة.

وأكدت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، أن سعر العرض المقدم يبلغ 7.9 جنيه للسهم، وجارى دراسته.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 36.3 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بلغت 114 مليون دولار بالنصف المقارن من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.