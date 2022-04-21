تعتزم شركتا «جلوبال بلدنج» و «MLS» الاندماج، لتكوين كيان جديد فى مجال التسويق العقارى.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة «جلوبال بلدنج جروب» إن عملية الدمج سيتم الإعلان عنها فى مايو المقبل بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، والتى ستحرص على تقديم خدمات حقيقية باستخدام التكنولوجيا بصورة أكبر تخدم العميل (مشترى/بائع) و المطورين.

فاروق: منصة رقمية متكاملة خلال أسابيع وخطة لاختراق المحافظات والسواحل

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أننا نستهدف من عملية الدمج خلق كيان قوى يقدم عروضا حقيقية وواقعية للعملاء الباحثين عن الاستثمار أو تملك العقارات، بعيدا عن الممارسات التى تشهدها السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة تحمل اسم «MLS» بعد أن وقعت «جلوبال بلدنج جروب» عقد شراكة مع المهندس خالد ممدوح المؤسس لـ«MLS.eg».

وأكد أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق منصة رقمية يتم تصميمها وفقا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تسويق العقارات بما يتناسب مع «رؤية مصر 2030» واتجاه الدولة لأحدث التكنولوجيا فى مدن الجيل الرابع وتحديدا العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة.

وتابع: لدينا خطط واضحة خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى خلق حالة من الثقة مع الشركات والعملاء، على أن يكون أحد أدوارنا تقديم الاستشارات للمستثمرين فى مجال إعادة بيع العقارات «الريسيل» أو راغبى شراء وحدات للسكن.

واعتبر «فاروق» أن عمليات التسويق التى لا تتسم بالمصداقية تتسبب فى إلحاق الضرر بالمطورين العقاريين فى المقام الأول، كما أنها سرعان ما تفقد الشركات المسوقة ثقة العملاء، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للكيان الجديد، يتمثل فى خلق حالة من الثقة مع العملاء.

وأكد أن لديه خطط مستقبلية لتوسيع حجم أعمال الشركة فى أكثر من منطقة مثل الإسكندرية والمنصورة الجديدة، علاوة على عدد من المناطق الجديدة بالمناطق الساحلية.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الحالى، والتركيز على العملاء الأجانب والمغتربين فى ظل استقرار الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، ووضوح حجم الزيادات التى طرأت على أسعار الوحدات بفعل الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن «جلوبال بلدنج» عملت خلال السنوات الماضية على تسويق عدد من الوحدات السكنية والإدارية والطبية المملوكة لعدد من المطورين، منها شركات «ماونتن فيو والأهلى صبور وبالم هيلز ومصر إيطاليا وحسن علام».

ويشهد قطاع التسويق العقارى فى مصر حالة من النشاط فى ملف التحالفات والاندماجات منها إعلان دار الخبرة العقارية «RED» عن انطلاق أول تحالف للمسوقين العقاريين فى مصر يضم شركات «أبستيت» للاستثمار والتسويق العقارى؛ كيان للتسويق العقاري؛ «ذا ميدياتور» وشركة نواه للاستثمارات والتسويق العقارى ‏؛ مصر العقارية للتسويق العقارى؛ و«لاند بانك».

وبررت تلك الشركات الخطوة برغبتها فى ضبط إيقاع السوق و تعظيم مكانة شركات التسويق العقارى لدى المطورين؛ كما أتاحت شركة «كولدويل بانكر مصر» برنامجا متكاملا لمنح حق الامتياز التجارى «الفرانشايز» لصالح صغار المسوقين.