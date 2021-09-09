«جلوبال بايونير» تستثمر مليار جنيه لإنشاء مركز تجاري بالعاصمة الإدارية

"بايونير بلازا" أول مشروع يتم تشغيله وتوصيل جميع الخدمات له على محور الأمل

أعلنت شركة جلوبال بايونير ، للاستثمار والتعمير، الانتهاء من تنفيذ مشروع “بايونير بلازا” بالكامل على محور الأمل، ومن المقرر البدء في تشغيله التجريبي، الشهر المقبل، كأول مول بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تسليم الوحدات وتشغيله قبل المُوعد المُحدد.

وأكدت جلوبال بايونير، أن “بايونير بلازا”، يعد أول مشروع يتم تشغيله وتوصيل جميع الخدمات له على محور الأمل، والمُقام على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع، بتكلفة تقارب المليار جنيه، تم تمويلها بالكامل من قبل شركة جلوبال بايونير

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تصميم وتنفيذ واجهات مبنى بايونير بلازا خصيصًا لمقاومة الحرارة والحرائق، وتم تصميمه أيضًا كأول مبنى مُوفر للطاقة، وتم تطبيق جميع مبادئ الاستدامة عليه في عملية الإنشاء بتصميمات عالمية من قبل شركة بايونير أبوظبي الهندسية

ويُشرف على مشروع المول إدارة مصرية، إماراتية، إيطالية، مما يجعله يخلق بيئة تنافسية على المستوى العالمي.

كما اجتذب بايونير بلازا، مجموعة من كبرى الشركات العالمية التي ترغب في فتح مقرات لها بمصر ؛ وأكدت الشركة أنه تم بيع ما يقارب 50% من المول خارج مصر. بايونير بلازا

وذكرت جلوبال بايونير، أنه تم استخدام وسائل الطاقة المُتجددة (الطاقة الشمسية) بكامل مساحة المبنى وربطها مع الشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية، وتم استخدام أحدث المواصفات العالمية في دراسات الحركة الرأسية والأفقية، وتم توريد وتركيب المصاعد من فنلندا بأحدث مواصفات المصاعد العالمية الحديثة.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم تصميم وتنفيذ كافة الممرات بالمول من الزجاج المُقاوم للحريق، والذي يعتبر من أحدث أنظمة التشطيبات المعمارية الحديثة، والذي يوفر إنارة طبيعية للمبنى طوال فترة اليوم.

وأشادت جلوبال بايونير، للاستثمار والتعمير، بمناخ الاستثمار وفرص الاستثمار الواعدة في مصر ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتوجهت الشركة بالشكر للقائمين على شركة العاصمة الإدارية، وجهاز مدينة العاصمة الإدارية، وكافة أجهزة الدولة التنفيذية، على التعاون والدعم غير المُحدود الذي حظت به، والذي أثمر عنه انتهاء المشروع وتشغيله في وقت قياسي.