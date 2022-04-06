كشفت شركة «جلوبال بايونير» للاستثمار والتعمير، برئاسة المهندس سامى سيد، عن تعاقدها مع شركة«NAMAA PFM» للتطوير العقارى، لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع «Pioneer Plaza Business Complex» أحد مشروعات «جلوبال بايونير» العالمية، داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس سامى سيد – فى تصريحات صحفية – إن مشروع «بايونير بلازا بيزنس كومبليكس» يعد أول مشروع يتم تسليمه وتشغيله وتوصيل جميع الخدمات له بالعاصمة الإدارية بتكلفة تلامس مليار جنيه.

وأكد أنه قد تم تصميم وتنفيذ واجهات مشروع «Pioneer Plaza Business Complex» خصيصًا لمقاومة الحرارة والحرائق، وتم تصميمه أيضًا كأول مبنى مُوفر للطاقة، وتم تطبيق جميع مبادئ الاستدامة عليه فى عملية الإنشاء بتصميمات عالمية من قبل شركة «بايونير أبوظبى» الهندسية.

ويُشرف على مشروع المول إدارة مصرية، إماراتية، إيطالية، مما يجعله يخلق بيئة تنافسية على المستوى العالمى، وفقاً لـ «سيد».

وذكرت شركة جلوبال بايونير، للاستثمار والتعمير، أنه تم استخدام وسائل الطاقة المُتجددة (الطاقة الشمسية) بكامل مساحة المبنى وربطها مع الشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية، وكذلك تم استخدام أحدث المواصفات العالمية فى دراسات الحركة الرأسية والأفقية، وتم توريد وتركيب المصاعد من فنلندا بأحدث مواصفات المصاعد العالمية الحديثة.

وأوضحت الشركة، أنه قد تم تصميم وتنفيذ جميع الممرات بالمبنى من الزجاج المُقاوم للحريق، والذى يعتبر من أحدث أنظمة التشطيبات المعمارية الحديثة، والذى يوفر إنارة طبيعية للمبنى طوال فترة اليوم.

وأكدت الشركة، أنه تمت تغطية جميع أرجاء المبنى والمواقف بنظام مراقبة حديثة يتم فيه تخزين البيانات لمدة 6 أشهر مع توفير حماية كاملة للمبنى على مدار الساعة كما تم تزويد المبنى بنظام «شيلد إنجليزى» للإنذار ومكافحة الحريق لحماية المبنى على مدار الساعة.

وأوضحت «جلوبال بايونير» أن المول مقام أمام القرية الأوليمبية قطعة «A10» كما أن المشروع مبنى على %30 من الأرض.

وتبلغ مساحة المول 5300 متر فى العاصمة الإدارية ويضم أرضى و 7 أدوار، يضم الدور الأول مستشفى، والثانى والثالث عيادات، أما من الرابع للسادس فمخصص للإدارى، وفقاً لـ «جلوبال بايونير».