جلوبال انفيست تعتزم إضافة نشاط الاستشارات المالية

تسعى شركة جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية لإضافة نشاط الاستشارات المالية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنويع الخدمات المالية التى تقدمها الشركة.

قال محمد فاروق، العضو المنتدب لجلوبال انفيست، إن الاستشارات المالية من أبرز الأنشطة المكملة لشركات السمسرة، خاصة مع وجود العديد من عملاء الشركات من المؤسسات الذين يرغبون فى الحصول على استشارات مالية لاستثمارات محددة فى السوق المحلية.

وأشار فاروق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى العمل حاليا فى التوافق مع قواعد سوق المال لإضافة النشاط الجديد، من خلال الاعتماد على هيكل الملكية الجديد فى توافر الخبرات اللازمة للنشاط.

جدير بالذكر أن «المال» نشرت فى نوفمبر الماضى تخارج شركة بيت الاستثمار العالمى «جلوبال الكويتية» من شركة جلوبال لتداول الأوراق المالية عبر بيع حصتها البالغة %86، وذلك لصالح مستثمرين مصريين، وعلمت «المال» أن المستثمر محمد إمام والذى يملك مكتباً للمحاسبات يستحوذ حالياً مع أولاده على %79 من رأسمال جلوبال.

يشار إلى أن نشاط الاستشارات المالية يهتم بتقديم خدمات تدبير التمويلات للشركات، واعادة الهيكلة المالية والادارية بهدف القيد فى البورصة، أو دخول مستثمرين جدد، وإعداد تقارير القيمة العادلة.

فى سياق متصل، أشار فاروق الى أن الشركة نجحت خلال الفترة القليلة الماضية فى الحصول على موافقات مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل فرع الشركة فى القاهرة من نوع التسويق الى التنفيذ، وذلك بعد إجراء العديد من الإصلاحات الإنشائية وتطوير الأنظمة التكنولوجية، وهو ليصبح للشركة فرعان،

يتضمنان مقراً رئيسياً بالإسكندرية وآخر بالقاهرة.

ولفت إلى أن الشركة لجأت خلال الفترة الماضية إلى تقليص رأس المال بهدف تعويض الخسائر التى تكبدتها بسبب تراجع الأوضاع فى سوق المال وتضرر الملاءة المالية لشركات السمسرة فى الفترة التالية لثورة يناير 2011.

وأوضح العضو المنتدب لجلوبال انفيست، أن الملاك الجدد بالشركة على يقين باستعادة البورصة المصرية عافيتها خلال الفترة القادمة مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والذى أدى لانتعاشة فى البورصة وارتفاع لافت فى المؤشرات وأحجام التداول، وهو ما يوجب على الشركة اجراء مزيد من التوسع سواء فى الفروع أو الخدمات المقدمة.

واستطرد: جلوبال بها كل آليات التداول سواء البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، أو الشراء الهامشى، بجانب التداول الإلكترونى وتسوية تعاملات المؤسسات.

ومن ضمن المساهمين الحاليين بجلوبال، سمير العلايلى، الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتصل حصته إلى حوالى %13 من رأسمال المال وفقاً لآخر بيانات معلنة.

واحتلت “بيت الاستثمار جلوبال” المرتبة 57، بين شركات السمسرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 754.1 مليون جنيه، وحصة سوقية بـ%0.3.

وتمتلك «جلوبال» جميع رخص التداول المعمول بها فى السوق، كما تهتم بتعاملات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وكانت تخطط لإضافة فروع جديدة فى مناطق أسيوط، ودمياط.