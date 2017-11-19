جلوبال التعليمية تستثمر 70 مليون جنيه فى مدرسة دولية

شريف عمر تستعد شركة جلوبال للخدمات التعليمية، لإنشاء أول مدارسها بالسوق المصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل، باستثمارات تقارب 70 مليون جنيه، تحت مسمى مدرسة «كادموس». نشرت «المال» سابقًا دخول مؤسسة سابس الاستثمارية، تحالفا مع مجموعة كريست الأفريقية للتعليم «Afric

شريف عمر

تستعد شركة جلوبال للخدمات التعليمية، لإنشاء أول مدارسها بالسوق المصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل، باستثمارات تقارب 70 مليون جنيه، تحت مسمى مدرسة «كادموس».

نشرت «المال» سابقًا دخول مؤسسة سابس الاستثمارية، تحالفا مع مجموعة كريست الأفريقية للتعليم «Africa Crest Education»، ورجال أعمال مصريين، من ضمنهم مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة المصرية الدولية للاستشارات المالية «EICG»، لتدشين شركة «جلوبال» للخدمات التعليمية، برأسمال يصل إلى 500 مليون جنيه.

قال مصطفى الشبينى، رئيس المصرية الدولية للاستشارت المالية، وأحد المشاركين بجلوبال التعليمية، إن الأخيرة تأسست فى أغسطس 2016، بهدف الاستثمار بمجال المدارس الدولية بالسوق المحلية، حصلت على أول قطعة أرض بمشروع البروج السكنى التابع لشركة كابيتال جروب للتطوير على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى.

تابع الشبينى فى تصريح لـ«المال»: «جلوبال حاولت خلال الفترة الماضية بدء الإنشاءات، إلا أن قرار وزير التعليم السابق، الهلالى الشربينى، بمنع صدور تراخيص جديدة للمدارس الدولية، حال دون الشروع فى الإنشاء، لكن بموافقة وزير التعليم الحالى، طارق شوقى، على إصدار تراخيص لمدارس دولية جديدة، اتجهت جلوبال للإنشاء».

واستطرد: «التكلفة الأولية لتأسيس مدرسة دولية بالمواصفات المطلوبة كانت تقارب 50 مليون جنيه فى العام الماضى، إلا أنها ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 70 مليون جنيه، والاعتماد على السيولة الذاتية للمساهمين فى تدبيرها، ولن نلجأ للتمويلات البنكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

ووفقاً للشبينى فإن هيكل ملكية «جلوبال» للخدمات التعليمية يتوزع بين %35 لصالح الصندوق الإماراتى، الذى يتخذ من دبى مقراً رئيسياً، ويهتم بالاستثمار بقطاع التعليم فى القارة الإفريقية، و%30 لمؤسسة سابس، التى تملك مدرستى الشويفات الدولية فى مصر، وتابعة لرجل الأعمال اللبنانى كارل بستانى، و%35 لمجموعة رجال الأعمال.

ونوه رئيس مجلس إدارة المصرية للاستشارات المالية، إلى أن مدة تنفيذ أول مدرسة لجلوبال التعليمية تصل إلى عامين، كما أن الشركة مستمرة فى خططها لزيادة عدد المدارس الدولية بمصر، وإنشاء 5 مدارس أخرى خلال الأعوام الـ5 المقبلة.

أضاف أن كادموس تهتم بالاستثمار فى المجال التعليمي بمصر، فى ظل جاذبية الاستثمار بالقطاع، نظراً لارتفاع الكثافة السكانية بجانب الطلب المتزايد على المدارس الدولية، لافتاً الى أن كادموس مهتمة بشريحة الطبقة المتوسطة الراغبة فى تعليم أبنائها بالمدارس الدولية.