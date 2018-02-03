جلوبال إنفيست تضيف آلية التداول على الأسهم الدولارية

شريف عمرتعتزم شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية إضافة آلية التداول على الأسهم الدولارية، خلال العام الحالى، كما افتتحت فرعًا تنفيذيًّا فى مصر الجديدة.قال محمد فاروق، العضو المنتدب لجلوبال إنفيست، إن الشركة تخطط لإضافة آلية التداول على الأسهم المقيدة بالعملات الأجنبية، ومنها الدولا

شريف عمر





تعتزم شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية إضافة آلية التداول على الأسهم الدولارية، خلال العام الحالى، كما افتتحت فرعًا تنفيذيًّا فى مصر الجديدة.

قال محمد فاروق، العضو المنتدب لجلوبال إنفيست، إن الشركة تخطط لإضافة آلية التداول على الأسهم المقيدة بالعملات الأجنبية، ومنها الدولار فى البورصة المصرية، خلال العام الحالى، من خلال سداد مبلغ تأمين عمليات البيع والشراء على الأسهم الدولارية، فى ظل التيسيرات الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت، نهاية الأسبوع قبل الماضى، قرارًا بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى نفس الجلسة، على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقًا لآلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معًا، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

ولفت فاروق، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إلى أن إضافة الآلية الجديدة من شأنه تنويع إيرادات الشركة، ويأتى فى إطار الخطة التوسعية، والتى قادت الشركة لافتتاح فرع تنفيذي بمنطقة مصر الجديدة خلال الشهر الماضى، بما يعزز قدرتها على الانتشار وجذب مزيد من العملاء.

وأكد فاروق أن الشركة مهتمة بتطوير قسم خارج المقصورة، لتعزيز الإيرادات خلال العام الحالى، بالإضافة للتعاون مع الجمعية المصرية للتحليل المالى، فى استقطاب عدد من خريجى الجمعية، لافتتاح قسم للأبحاث المالية يغطى كل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

واحتلت “جلوبال” المرتبة 56 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 2.052 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بـ0.3%، وتملك جلوبال جميع رخص التداول المعمول بها فى السوق، كما تهتم بتعاملات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وكانت تخطط لإضافة فروع جديدة بمناطق أسيوط ودمياط.

جدير بالذكر أن “المال” نشرت فى نوفمبر 2016 تخارج شركة بيت الاستثمار العالمى “جلوبال الكويتية” من شركة جلوبال لتداول الأوراق المالية عبر بيع حصتها البالغة 86%، لصالح مستثمرين مصريين، وعلمت “المال” أن المستثمر محمد إمام والذى يملك مكتبًا للمحاسبات يستحوذ حاليًّا مع أولاده على 79% من رأسمال جلوبال، ومن ضمن المساهمين الحاليين بجلوبال، سمير العلايلى، الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتصل حصته إلى حوالى 14% من رأس المال.