«جلوبال إنفيست» تتولى تسويق وثائق صناديق «أزيموت» فى الإسكندرية

وقعت شركة جلوبال إنفيست للأوراق المالية بروتوكول تعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، تتولىي بموجبه الأولى تسويق وبيع كافة وثائق صناديق الاستثمار المختلفة والتى تدار عبر شركة أزيموت.

وقال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست إن بروتوكول التعاون مع أزيموت يأتى فى سياق رغبة جلوبال فى الترويج للبورصة المصرية، وجذب مزيد من العملاء للسوق، عبر تسويق أدوات استثمارية منخفضة المخاطر من نوعية وثائق صناديق الاستثمار.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن جلوبال إنفيست حصلت منذ فترة على موافقة سوق المال لاضافة نشاط شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، وهو ما تحاول تفعليه عبر التعاون مع أزيموت.

إضافة فرعين

وتابع : خلال الفترة القادمة سنجرى حملات دعائية فى الاسكندرية تستهدف التواجد فى المولات التجارية الشهيرة بهدف تعريف المواطنين بجدوى الاستثمار فى الصناديق المتنوعة سواء المتخصصة بالدخل الثابت أو الأسهم، وحتى صندوق الذهب الذى تنوى أزيموت إطلاقه فى مرحرة لاحقة.

ونوه إلى أن دراسات الجدوى الأولية أظهرت اهتمام لافت من سكان الاسكندرية بالاستثمار فى تلك الأدوات، بما دفع جلوبال للمضى قدماً فى تنفيذ الفكرة، والتى شانها أن تعزز ايراداتها السنوية بنحو 20% بخلاف الايرادات المحققة من نشاط السمسرة المعتاد.

وأكد أن جلوبال انفيست باتت حاصلة على كافة رخص التداول المطبقة والمسموح بها فى سوق الأوراق المالية المصرية، وتسعى فى الفترة القادمة لمزيد من الترويج لجذب العملاء، وتماشياً مع ذلك من المقرر ان تفتتح فرعى تسويق فى محافظتى كفر الشيخ ومرسى مطروح خلال الفترة القادمة.

وفى شهر مايو الماضى استحوذت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كميفك» على حصة تلامس 75% من أسهم شركة «جلوبال إنفيست» لتداول الأوراق المالية، ما يمثل عودة للسوق المصرية بعد غياب من 2008، أى 13 عامًا تقريبًا.

شريك كويتي

وأعلنت حينها أنها تتبنى خطة توسعية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تؤهلها لبناء كيان استثمارى مالى مؤثر، إلى جانب دراسة تأسيس شركة للاستثمار المباشر لاقتناص الفرص فى قطاعات أهمها الصحة والخدمات المالية غير المصرفية.

وتأسست «الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى» (كميفك)، كشركة مساهمة كويتية عامة، فى عام 1984، وتم إدراج أسهمها فى بورصة الكويت للأوراق المالية خلال 1997، ويتمثل النشاط الأساسى فى القيام بأعمال الاستثمارات وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية لنفسها وللعملاء.

جولة ترويجية مرتقبة بالخليج

وعاد فاروق ليوضح أن جلوبال انفيست تنوى تنظيم جولة ترويجية فى الكويت قبل نهاية العام الجارى للترويج للاستثمار فى البورصة المصرية وجذب عملاء من الخليج للاستثمار بالأسهم المحلية التى تتسم ببلوغها مستويات سعرية مغرية جدا للشراء.