«جلوبال أوتو» وكيلاً لمجموعة BMW في مصر

أعلنت مجموعة BMW المتخصصة في إنتاج السيارات الفخمة والرياضية والكهربائية، عن اختيار مجموعة «جلوبال أوتو للسيارات» وكيلًا رسميًا لطرازات «BMW وMINI» في مصر.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدتة الشركة بحضور د. توماس رين رئيس مجموعة BMW في أفريقيا وأوروبا الشرقية، والمهندس فهد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، ومحمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في القاهرة، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في القاهرة، ومجموعة من قادة ومديري مجموعة BMW العالمية ومجموعة جلوبال أوتو للسيارات.

وكانت جلوبال أوتو قد استحوذت على المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل السابق للعلامتين الفاخرتين، في صفقةٍ تضمّنت الشبكة الحالية مِن مراكز الخدمة وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW، والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى ١٠ آلاف سيارة سنويًّا.

وتأسست مجموعة جلوبال أوتو للسيارات عبر تحالف بين مجموعة “علي الغانم وأولاده للسيارات” الكويتية، وشركة “محمد يوسف ناغي موتورز” السعودية، بالإضافة إلى مجموعة “العرجاني” ومجموعة “الصافي”.

وتمتلك مجموعة “علي الغانم وأولاده للسيارات” خبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثة عقودٍ مِن الزمان في سوق السيارات الفاخرة في دولة الكويت وجمهورية العراق بوصفها وكيلًا لمجموعة BMW.

في حين تُعد شركة “محمد يوسف ناغي موتورز” وكيلًا رسميًّا لعلامات BMW وMINI وRolls-Royce في المملكة العربية السعودية لأكثر من عشرين عامًا، وبدورها تمتلك خبرة عريضة في قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

لدى جلوبال أوتو خطّة طموحة لتعزيز وجودها في السوق المصرية، تواكب بشكل كبير ذلك الطلب المتزايد على سيارات BMW وMINI في واحدةٍ مِن أسرع الأسواق نموًّا في قارة إفريقيا؛ إذ تتضمّن هذه الخطة التوسّعية تطوير صالات العرض ومراكز الخدمة الحالية للعلامتين الفارهتين، بالإضافة إلى افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة جديدة في جميع أنحاء البلاد، خصوصًا في الأقاليم والمدن الجديدة، تتّفق مع أحدث معايير مجموعة BMW العالميةBMW Retail Next .

وتشارك جلوبال أوتو كذلك المجموعة الألمانية العملاقة في التزامها نحو تعزيز الاستدامة والتركيز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ولتحقيق هذا الهدف السامي، لن تكتفي جلوبال أوتو بتقديم طرازات BMW i الكهربائية في السوق المصرية، لكن أيضاً من خلال ترشيد الشركة الموارد الطبيعية وإستخدام الطاقة المستدامة في منشآتها مثل توليد الكهرباء مِن الألواح العاملة بالطاقة الشمسية وتبني طرق إعادة تدوير المياه، وغيرها مِن الآليات التي تتّسق مع مفهوم الاستدامة الذي تنتهجه مجموعة BMW عالميًا لتُصبح شركة سيارات مستدامة بشكل كامل في المستقبل القريب، والتي تتماشى أيضًا مع رؤية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) وخطّطها التنموية المتعلّقة بالاستدامة.

وبخلاف توفير جميع طرازات BMW، وسيارات BMW M الرياضية، وأيضًا طرازات BMW i الكهربائية، ومجموعة BMW Premium Selection للسيارات المستعملة المُعتمدة، وكذا طرازات MINI الفاخرة لجميع عملائها في جمهورية مصر العربية، ستقدّم جلوبال أوتو أيضًا جميع خدماتها للعملاء وسياراتهم تحت سقف واحد، بما في ذلك خدمات تمويل السيارات المختلفة وجميع برامج التأمين على السيارات.

توماس رين: تقديم مجموعة متكاملة من حلول التنقل

أعرب توماس رين، رئيس مجموعة BMW في أفريقيا وأوروبا الشرقية، عن إمتنانه بالعودة مرة أخرى إلى مصر قائلاً: “يسعدني العودة مرة أخرى للقاهرة مهنئاً لحكومة جمهورية مصر العربية على الإستضافة الناجحة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وحاملاً خبراً ساراً بخصوص مستقبل مجموعة BMW في مصر، حيث أتشرف بإعلان مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيلاً رسميا لسيارات BMW و MINI في مصر، أحد أهم أسواق مجموعة BMW في إفريقيا.

وأضاف أنه من المرتقب تقديم مجموعة متكاملة من حلول التنقل المختلفة تلبيةً لتنوع مطلبات عملاءنا في مصر، واضعين الرقمنة، والتنقل الكهربائي، والإستدامة مفاتيح نجاح لنا إلى المستقبل.

فهد الغانم: مصر تحظى بمكانة عظيمة بالنسبة لنا.. وقطاع السيارات فرصة للاستثمار

مِن جانبه، علّق المهندس “فهد الغانم”، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات بقوله: “نحن فخورون باختيار شركتنا لتمثيل BMW وMINI في مصر، ونتطلّع قُدمًا لخدمة عملاء العلامتين الفاخرتين الحاليين وفي المستقبل. ولا يَسعني سوى القول بأن مصر تحظى بمكانة عظيمة بالنسبة لنا، كما يوفر قطاع السيارات بها فرصة هائلة للاستثمار، وكُلنا ثقة في تعزيز نمو ومكانة BMW وMINI في البلاد، ومِن ثم التربّع على عرش سوق السيارات الفاخرة في مصر، بما يتناسب بشكلٍ كبيرٍ مع اسم العلامتين الفارهتين المُرادف للتميّزِ والرّفاهية في عالم السيارات. وفي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشف عن اعتزام «جلوبال أوتو» ضخ استثمارات تقدر بأكثر مِن 150 مليون دولار، وهو ما سيترجم إلى خلق أكثر مِن 1600 فرصة عمل، بقيادة مجموعة من الكوادر الشابة على أعلى مستوى من المهارة والخبرة في قطاع السيارات المصرية والإقليمية، بغرض توفير تجربة امتلاك استثنائية وخدمات ما بعد البيع مُميزة تفوق التوقعات.”

محمد قنديل: طرح جميع طرازات BMW الرياضية والكهربائية.. وتقديم سيارات MINI الفاخرة

وأكد محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، على أن هناك استراتيجية ورؤية الشركة تجاه عملاء BMW وMINI بقوله: “نلتزم بتقديم تجربة رائدة وفريدة في قطاع مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع لعملائنا، تتوافق مع المعايير العالمية الصارمة والمعهودة لدى مجموعة BMW، مِن خلال نقل تَجربة اقتناء السّيارات الفارهة إلى مستوى جديدٍ تمامًا يركز في الأساس على العملاء ويَضعهم على رأس أولوياتنا. وسنبدأ من يوم السبت القادم عمليات المبيعات واستلام الحجوزات على طرازات BMW وMINI.

إطلاق مجموعة BMW Premium Selection للسيارات المستعملة المعتمدة

وأضاف “قنديل” أن بدء خدمات ما بعد البيعِ لعملائِنا الأوفياء في كل مراكز الخدمة والصّيانة التابعة لنا. وسنقوم بتوفير باقة متنوّعة مِن الخدمات الرقمية التي تتراوح ما بين استعراض طرازات العلامتَيْن الفارهتَيْن باستخدامِ تطبيقِنا على الهواتف المحمولة، مرورًا بحجز تجربة القيادة، وصولًا إلى حجز السيارات بعد اختيارِ مواصفاتها الفنّيّة وتجهيزاتها المُختلفة، بالإضافة إلى امكانية حجز مواعيد الصيانة المختلفة وفوق هذا وذاك، سنوفر عددًا مِن الخدمات الجديدة للعملاء، منها خدمة “مِن الباب للباب (Door-to-Door Service) التي تتضمّن إرسال مندوب مؤهل مِن مركز الخدمة لاستلام السيارة مِن المكان الذي يرغبه العميل، ونقلها إلى مركز الخدمة لتلقّي الصيانة، ثم إرجاعها إلى المَنزل أو مكان العَمل حسب رغبة العميل مع توفير خدمة الدفع الالكتروني،

توفير باقة متنوعة مِن الخدمات الرقمية لأول مرة لضمان تجربة رائدة وفريدة في قطاع السيارات الفارهة

كما نقدم أيضاً للمرة الأولى خدمة الـ Workshop Video والتي تقدم للعميل تقرير مصور عن السيارة من داخل مركز الخدمة، لإطلاع العميل على حالة السيارة والأعمال المطلوبة للإصلاح ان وجدت. كما تسمح هذه الخدمة للعميل بالموافقة الالكترونية الفورية علي الاعمال المطلوبة مع نهاية التقرير الذي قام بمشاهدته على هاتفه المحمول والدفع الإلكتروني، كل هذا دون أن يغادر مكانه، كما سنٌطلق أيضاً برنامجBMW Elite ، والذي يقدم باقة من المزايا الحصرية للأسَر التي ستمتلك أكثر من سيارتين من BMW أو MINI أو كليهما من خلال جلوبال أوتو”.

للمرة الأولى في مصر تقديم جميع سيارات «BMW وMINI» بباقة الصيانة الشاملة

تابع قنديل “نعلن للمرة الأولى في مصر عن تقديم جميع سيارات BMW وMINI الجديدة، بباقة الصيانة الشاملة التي تغطي تكاليف الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كم (أيهما يأتي أولًا)، مع ضمان لمدة خمس سنوات أو 200.000 كم (أيّهما أقرب).”