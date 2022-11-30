«جلوبال أوتو» تكشف عن أسعار سيارات «ميني» في مصر

كشفت «جلوبال أوتو للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BMW، وميني»، عن أسعار طرازات ميني كوبر المطروحة فى السوق المحلية.

ويأتى ذلك بعد إعلان «جلوبال أوتو»، أمس، عن استحواذها على وكالتي سيارات «BMW، وميني» والتى بمقاضاتها تتولى مهام توزيع وتسويق وخدمة ما بعد البيع للعلامتين الفارهتين في مصر.

وتعتبر «جلوبال أوتو» شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية – خليجية متمثلة فى مجموعتى «العرجانى» و«الصافى»، عن الجانب المحلى وشركتى «محمد يوسف ناغى» للسيارات السعودية و«أولاد على الغانم» الكويتية.

وتوضح القائمة التالية أسعار سيارات ميني في مصر: