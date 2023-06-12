«جلوبال أوتو» تفتتح مركز جديد بالساحل الشمالي لخدمة عملاء «BMW» و«MINI»

تستقبل مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في مصر، موسم الصيف بافتتاح مركز خدمة جديد للصيانة السريعة والدورية في الساحل الشمالي تيسيراً على عملاء العلامتين الألمانيتين الفاخرتين وتقديم مزيد من العناية الشاملة لسياراتهم طوال أشهر الصيف.

مع بداية الأجواء الصيفية، تزداد الحاجة إلى العناية بالسيارات والاهتمام بها وضرورة خضوعها لفحوصات دورية لتعزيز السلامة والأمان على الطرقات؛ لذا افتتحت جلوبال أوتو مركز خدمة جديد للصيانة السريعة والدورية على طريق الساحل الشمالي الرئيسي في الكيلو 136 بالقرب من منتجع مراسي، على مساحة تبلغ 360 مترا مربعا، لتوفير خدمات الصيانة السريعة والدورية لعملاء BMW وMINI، وخدمات المساعدة على الطريق (Roadside Assistance) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في حالات الطوارئ ونقل السيارة لمركز الخدمة للصيانة والإصلاح إذا لزم الأمر.

يأتي مركز الخدمة السريع المصمَّم وفقًا إلى أحدث معايير خدمة العملاء بهوية Retail.Next الجديدة الذى يشمل ثلاث نقاط خدمة وصالة عرض بخلاف عرض الإكسسوارات الأصلية وقسم لاستقبال العملاء يضمُّ صالة استراحة للقهوة، علمًا بأن مواعيد العمل الرسمية لمركز الخدمة السريعة يوميًّا مِن الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً، بدءأً من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر 2023.

يوفِّر المركز باقة متكاملة مِن خدمات الصيانة لعملاء BMW و MINI ، تَشمل الفحص السريع للسيارات، وخدمة تغيير زيت المحرك بإستخدام الزيوت الأصلية وفلاتر الهواء والتكييف، فضلًا على خدمات تغيير تيل وأقراص الفرامل الأمامية والخلفية، وشمعات الاحتراق (البوجيهات)، وأيضًا تغيير زيت الفرامل على يد متخصصين وفنيين مدرَّبين على أعلى مستوى من الحرفية والكفاءة لضمان استمتاع العملاء بأجواء مثالية وآمنة في أثناء القيادة طيلة أشهر الصيف.

كما توفر جلوبال أوتو أيضًا خدمة الدفع عبر الإنترنت لجعل تجربة الدفع أسهل وأبسط لعملائها الأوفياء، ويُمكن الاتصال على الخط الساخن 19269 لمعرفة المزيد مِن المعلومات عن باقة الخدمات المتوافرة بمركز الخدمات السريع بالساحل الشمالي.

تعليقاً على إفتتاح مركز BMW الجديد بالساحل الشمالي، صرح محمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات قائلاً “إستمراراً لشعار عصر جديد ورؤية جديدة الذي تتبناه مجموعة جلوبال أوتو، نسعد اليوم بإفتتاح مركز BMW الجديد بالساحل الشمالي، وتوفير خدمات الصيانة السريعة والشاملة تيسيراً على عملائنا الكرام خلال إستمتاعهم بالأجازة الصيفية بالساحل الشمالي. يتميز هذا المرفق الحديث والذي صمم بهوية Retail.Next BMW الجديدة بتصميم يلبي أعلى معايير خدمة العملاء ويضم فريقًا من الخبراء التقنيين المدربين على أعلى مستوى لضمان الرضا التام والسلامة لعملائنا على الطريق.”

يُذكر أن مجموعة جلوبال أوتو توفر ضمانًا فريدًا من نوعه لجميع سيارات BMW و MINI في السوق المصرية لمدة خمس سنوات أو 200 ألف كلم (أيُّهما أقربُ)، مع باقةِ صيانةٍ شاملةٍ مجانيةٍ تُغَطِّي تكاليف الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كلم (أيُّهما يأتي أولًا).