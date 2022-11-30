«جلوبال أوتو» تعلن أسعار سيارات «BMW» في مصر

كشفت شركة «جلوبال أوتو للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BMW، وMINI»، عن أسعار طرازات «BMW» المطروحة داخل السوق المحلية.

ويأتى ذلك بعد إعلان «جلوبال أوتو» عن استحواذها على وكالتى سيارات «BMW، و MINI»، والتى تتولى مهام توزيع وتسويق وخدمة ما بعد البيع للعلامتين الفارهتين في مصر.

وتعتبر «جلوبال أوتو» شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية – خليجية متمثلة فى مجموعتى «العرجانى» و«الصافى»، عن الجانب المحلى وشركتى «محمد يوسف ناغى» للسيارات السعودية و«أولاد على الغانم» الكويتية.

وتوضح القائمة التالية أسعار سيارات BMW في مصر: