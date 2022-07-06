«جلوباليك البريطانية» : نتطلع للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بمصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، باولو دى ميشيل مسؤول الطاقة المتجددة بشركة جلوباليك البريطانية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المصرى وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من مختلف مجالات الكهرباء، وبالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

وزير الكهرباء والطاقة

وأكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر أنه نتيجة الإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموح تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا لإمكانية التصدير ، مشيرا إلى أنه تم خلال توقيع مذكرة التفاهم الانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشاد باولو دى ميشيل بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات ، وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبإنجازات قطاع الكهرباء المصرى خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات .

كما أشادوا بجميع الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة.