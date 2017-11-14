جلف كرايو للغازات الصناعية تتفاوض مع EBRD لاقتراض 15 مليون دولار

سيد بدر:



قال المهندس عمر الصحن، العضو المنتدب لشركة جلف كرايو للغازات الصناعية، إن شركته تتفاوض مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لاقتراض نحو 15 مليون دولار لتمويل 50-60% من توسعات الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة.



وأضاف في تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر السنوي الثاني للبنك الأوروبي، أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بحوالي 400 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتدشين توسعات ومصانع جديدة بمدينتي السادات والعاشر من رمضان .



ولفت إلى أن الشركة بدأت عملها في مصر عام 2013 ووصلت حجم الاستثمارات القائمة حتى الآن لنحو 300 مليون جنيه عبر مصانع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان .



وتابع “ارتفعت مبيعات الشركة لنحو 100 مليون جنيه، ومن المستهدف وصولها لنحو 300 مليون جنيه مع ضخ الاستثمارات الجديدة، كما تستهدف الشركة ضخ زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون جنيه حاليًا إلى 150 مليون جنيه مع ضخ التوسعات الجديدة”.



ونوه إلى أن للشركة عملاء في عدد من القطاعات مثل القطاع الطبي مستشفيات جامعة القاهرة وكذلك الصناعات الغذائية مثل كوكاكولا بجانب شركة أوراسكوم وشركات أخرى.



وأوضح أن الشركة ممولة من مستثمرين كويتيين وتتواجد المجموعة في نحو 12 سوق عربية وتصل حجم مبيعاتها لنحو 120 مليون دولار.