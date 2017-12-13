جلف كابيتال تغلق 3 صفقات بقيمة 46 مليون دولار

المال - خاص تمكنت شركة "جلف كابيتال"، لإدارة الأصول، من خلال صندوقها Gulf Credit Opportunities Fund II، من إغلاق ثلاث صفقات جديدة بقيمة إجمالية 46 مليون دولار، لدعم خطط النمو لثلاث شركات في مصر أفريقيا وتركيا، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي. وتغطّي الاستثمارات المذكورة قطاعات النقل والقطاع ا

المال – خاص

تمكنت شركة “جلف كابيتال”، لإدارة الأصول، من خلال صندوقها Gulf Credit Opportunities Fund II، من إغلاق ثلاث صفقات جديدة بقيمة إجمالية 46 مليون دولار، لدعم خطط النمو لثلاث شركات في مصر أفريقيا وتركيا، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي.

وتغطّي الاستثمارات المذكورة قطاعات النقل والقطاع اللوجستي في شرق إفريقيا وقطاع مرافق النفط والغاز في مصر وقطاع الخدمات الاستهلاكية في تركيا.

ومع إغلاق الصفقات الثلاثة، يصبح العدد الإجمالي لاستثمارات صندوق جلف كريديت أوبورتينيتيز فند II، أربعة استثمارات، ما يوازي 30% من مجموع أصول هذا الصندوق”، بحسب بيان صدر عن الشركة وتلقى المال نسخة منه اليوم.

وقال وليد شريف، مدير عام قسم الائتمان بـ “جلف كابيتال”: “إن صفقة قطاع النقل والقطاع اللوجستي البالغة قيمتها 15 مليون دولار أمريكي، تشكّل محطّة جديدة بالنسبة لصندوق ’فند II‘ لأنها الصفقة الأولى في جنوب الصحراء الإفريقية”.

وتتكوّن الصفقة من استثمار لرأس مال في إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال اللوجستي في شرق إفريقيا، وتقدّم هذه الشركة التي تعمل في كل من تنزانيا وكينيا، خدمات نقل برية وخدمات نقل بواسطة القطارات العابرة للحدود لنقل الوقود وزيوت الطعام وزيوت التشحيم والشحنات غير المعبأة والبضائع الجافة، وذلك عبر شرق ووسط إفريقيا.

يشار إلى أن جلف كابيتال هي أحد شركات إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط، وتستثمر في عدة فئات من الأصول، بما في ذلك الملكية الخاصة والدَين الخاص والتطوير العقاري، تمتلك 10 صناديق استثمار، بقيم أصول مدارة 4 مليارات دولار أمريكي.