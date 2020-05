“جلف كابيتال” تغلق صفقة بيع “ميتاميد” إلى “ري لاب” وائتلاف من المستثمرين العالميين

أعلنت، اليوم الأربعاء، شركة “جلف كابيتال”، إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط ومقرها أبو ظبي، أنها استكملت بنجاح بيع شركة “ميتاميد”، أكبر شبكة للتشخيص بالأشعة في المنطقة، إلى “ري لاب” Ray Lab، المملوكة لائتلاف من المستثمرين العالميين والإقليميين.

وبحسب بيان صادر عن “جلف كابيتال”، وصل “المال” نسخه منه، يشمل هذا الائتلاف كل من “ميديترانيا كابيتال بارتنرز ليمتد” (MCP) و”كايروسكان” للأشعة والمختبرات (شركة مساهمة مصرية) بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التنمية المالية الأوروبية، بما في ذلك الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) .

ويضم الائتلاف أيضاً شركة التمويل الهولندية للبلدان النامية Dutch Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)، وشركة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي (بروباركو) Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

وأشار البيان إلى أن عملية التخارج الناجحة تعتبر إحدى الصفقات الثانوية القليلة التي تتمّ بين شركات الملكية الخاصة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة.

وذكر البيان أن “ميتاميد” قد ارتفعت خلال تملّك “جلف كابيتال” للشركة، بمعدل ثلاث مرات لتتضاعف من 10 إلى 30 مركزاً في كل أرجاء مصر والمملكة العربية السعودية والأردن. كما تمّت توسعة خدمات “ميتاميد” لتشمل خدمات ذات صلة كمثل علم الأمراض السريرية والتشريحية وخدمات الطب النووي والرعاية الصحية للمرأة.

وخلال فترة تملّك “جلف كابيتال” للشركة، قفزت المبيعات في مصر بمعدل خمس مرات كما نمت الربحية بمعدل 4.3 مرات، أما في المملكة العربية السعودية، فقد تضاعفت المبيعات بمعدل مرتين والربحية بمعدل 2.5 مرات.

وأشار البيان إلى أن الاستثمار في “ميتاميد” يؤكد على خبرات “جلف كابيتال” وتاريخها الطويل في دعم الشركات المحلية التي تستثمر فيها وتحويلها إلى شركات إقليمية، بينما تقدّم في الوقت نفسه مساهمة مهمة في مجال توفير خدمات رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة لفئات أوسع من المجتمع في منطقة الشرق الأوسط.

وعلّق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”، قائلاً: “إننا سعداء بمساهمتنا في النمو الكبير الذي حققّته “ميتاميد” وبنجاحنا في تحويلها إلى أكبر شركة للتشخيص بالأشعة في المنطقة العربية من خلال النمو الذاتي، وأيضاً من خلال عدد كبير من عمليات الاستحواذ الداعمة، موضحاً أن هذا الاستثمار هو مثال آخر على قدرة “جلف كابيتال” في إضافة القيمة وتحويل الشركات المحليّة إلى روّاد إقليميين.

وأضاف : “إننا واثقون أن “ميتاميد” ستواصل ازدهارها تحت مظلة “ميديترانيا كابيتال بارتنرز” وشركة “كايروسكان للأشعة والمختبرات” وهذا الائتلاف المرموق من المستثمرين العالميين، لقد سعدنا بعملنا مع الدكتور إحسان حمارنه وفريقه الإداري ونود أن نشكرهم على قدراتهم القيادية ومساهماتهم خلال السنوات القليلة الماضية.”

وصرّح الدكتور إحسان حمارنه، الرئيس التنفيذي في “ميتاميد”: “أود أن أشكر ’جلف كابيتال‘ على كونها شريكا نشطا وداعما ويتحلّى برؤية ثاقبة خلال الرحلة التي اجتزناها سوياً. لقد كانت خبرة “جلف كابيتال” في القطاع ومهاراتها التشغيلية ودعمها المستمرّ طوال هذه الرحلة قيّمة جداً بحيث مكّنتنا من النمو سريعاً ومن تأسيس مركزنا الرائد في السوق وتقديم خدمات رعاية صحية أفضل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف حمارنه: إنني أتطلّع لمواصلة هذه الرحلة مع “ميديترانيا كابيتال بارتنرز” ولترسيخ مركزنا الريادي في قطاع التشخيص بالأشعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

وقال ألبرت ألسينا، مؤسس “ميديترانيا كابيتال بارتنرز” ورئيسها التنفيذي: “يسعدنا أن نرحب بـ “ميتاميد” ضمن الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية، كما يسعدنا أن نقدّم دعمنا المالي والإستراتيجي والتشغيلي لمواصلة خطط التوسع التي تتبعها المجموعة”.

وتابع: “إن “ميتاميد” شركة ناجحة جداً وهي في موقع يؤهلها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والجمع ما بين “ميتاميد” و”كايروسكان” سيُكوّن أحد أكبر شبكات مراكز التشخيص بالأشعة في الأسواق الناشئة. إننا متحمسون لإمكانيات النمو التي تنطوي عليها هذه الشركة الجديدة التي تضمّ الشركتين.”

اختتم البروفيسور حاتم الجبالي، رئيس مجلس إدارة “ري لاب”: “من خلال الجمع ما بين هاتين الشركتين، نحن نطلق أكبر منصة للتشخيص بالأشعة في أفريقيا والشرق الأوسط، فاتحاد الشركتين سيؤدي إلى المزيد من النمو وإلى استخدام أفضل للموارد الحالية والموارد المضافة حديثاً لكي نخدم المرضى في كل البلدان التي نعمل بها من خلال أحدث التقنيات التي يديرها موظفون حاصلون على أعلى المؤهلات العلمية في المجال الطبي والمساعدة الطبية.

وأضاف الجبالي: “إننا نتطلّع للعمل سوياً مع الكادر المرموق والمؤهل في كلتا الشركتين من أجل الاندماج والتوسّع على نحو سلس وسهل”.

وقدّمت كل من شركة “إتش سي سكيوريتيز أند إنفستمنت” و”غبسون دن آند كرتشر” ومعتوق بسيوني الخدمات الاستشارية لشركة “جلف كابيتال” في هذه الصفقة، بينما تلقّت “ريلاب” و”ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز ليمتد” و”كايروسكان” الخدمات الاستشارية من شركة زكي هاشم وشركاه للمحاماة.

وقد وفّرت خدمات العناية الواجبة كل من “ديلويت” (مالية) وشركة Efeso (تجاري) وشركة ERM (ESG) وشركة زكي هاشم وشركاه (قانوني مصر) وشركة الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية (قانوني الأردن) وشركة كوفنجتون (قانوني المملكة العربية السعودية) وشركة كاري أولسن (قانوني كايمان) وشركة Zammit Pace and FJVA (قانوني مالطا) وشركة دنتونز (قانوني المملكة المتحدة) وشركة Cuatrecasas (ضرائب عالمية).