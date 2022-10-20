«جلف كابيتال» تعتزم استثمار 100 مليون دولار خلال 6 أشهر

تعتزم شركة «جلف كابيتال الإماراتية» ضخ استثمارات قيمتها 100 مليون دولار، خلال الـ6 شهور المقبلة، تُموَّل من الصندوق الثالث التابع لها.

قالت ميراى زكى، المدير العام فى «جلف كابيتال الإماراتية»، رئيس قطاع العمليات بمصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تعتزم ضخ 100 مليون دولار فى استثمارات جديدة خلال الـ6 شهور المقبلة، تُوجَّه لكل الأسواق التى تعمل بها؛ ومن بينها مصر.

ميراى زكى: 6 كيانات محلية ضمن محفظة الشركة.. ونخطط لإطلاق صندوق جديد

وأوضحت أنها تستثمر فى 6 شركات مصرية، بقطاعات المياه والتكنولوجيا المالية والصحية والبتروكيماويات والتصنيع وإعادة التدوير.

وتابعت أن قيمة الاستثمارات المستهدفة ستُموَّل من صندوق الشركة الثالث، والذى يُقدَّر حجمه بنحو 750 مليون دولار.

ولفتت زكى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن حجم الأصول المُدارة من جانب «جلف كابيتال» تسجل حاليًّا حوالى 2.5 مليار دولار، موضحةً أن الشركة اقتربت من استثمار كامل أموال صندوقها الثالث، وتخطط لإطلاق الرابع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن «جلف كابيتال» تخارجت حديثًا من أحد الكيانات، وحققت عائدًا 15% على قيمة الاستثمار الأولية التى ضخّتها من جانبها.

تجدر الإشارة إلى أن «جلف كابيتال» كانت قد أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، تخارجها من إجمالي استثماراتها بشركة CHO Group، والتى تعمل بمجال تجارة الزيتون.

وقالت ميراى زكى إن «جلف كابيتال» تعتزم التخارج من 4 استثمارات أخرى خلال الـ6 شهور المقبلة- دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنه منذ تأسيس «جلف كابيتال» عام 2005، كانت مصر إحدى الأسواق الرئيسية التى تستهدف الاستثمار فيها، مع الإمارات والسعودية.

وتعدّ «جلف كابيتال» واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول بالشرق الأوسط، ومقرُّها الإمارات، وتستثمر أموالها فى عموم منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وتم تأسيسها عام 2006، وتمتلك 6 مكاتب تابعة فى أبو ظبى ودبى والرياض وسنغافورة، إلى جانب مقر القاهرة الذى تم افتتاحه مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن «المال» كانت قد نشرت سابقًا أن إستراتيجية «جلف كابيتال» قائمة على الدخول فى الشركات بحصص أغلبية تصل إلى 51% من رأس المال، وأن فترات التواجد بها قد تمتد إلى 5 سنوات، ثم يتم التخارج بالبيع لمستثمر إستراتيجي أو الطرح فى أسواق الأسهم.