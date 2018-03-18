جلف كابيتال تشترى %25 من تكنو سكان

شريف عمراستحوذت شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر، على حصة ورثة الراحل د.أسامة خليل، فى هيكل ملكية شركة معامل تكنو سكان للأشعة، البالغة %25، وبذلك تصل حصتها بالأخيرة إلى %100.وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن «جلف كابيتال» استحوذت على الحصة بعد منافسة مع مجموعة علاج الطبية السعودي

شريف عمر

استحوذت شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر، على حصة ورثة الراحل د.أسامة خليل، فى هيكل ملكية شركة معامل تكنو سكان للأشعة، البالغة %25، وبذلك تصل حصتها بالأخيرة إلى %100.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن «جلف كابيتال» استحوذت على الحصة بعد منافسة مع مجموعة علاج الطبية السعودية، وشركة كايرو سكان للأشعة، مضيفة أن قيمة الصفقة بلغت 3 ملايين دولار، ما يعادل 54 مليون جنيه.

كانت شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر، قد أعلنت فى 2010 استحواذها على %75 من رأسمال شركة تكنو سكان، عبر شراء حصة من أسهم المؤسس د.أسامة خليل، فى إطار اهتمامها بالاستثمار فى أكبر سوق للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر– طلبت عدم ذكر اسمها – إلى أن جلف فضلت الاستحواذ على الحصة المتبقية، بدلاً من إدخال مساهمين جدد، فى ضوء رغبة الورثة فى التخارج.

وكانت «المال» قد انفردت فى نوفمبر الماضى، بالكشف عن مفاوضات «علاج» مع ورثة الراحل، للاستحواذ على الحصة.

تأسست «تكنو سكان» عام 1995، وتمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً فى مجال الأشعة التشخيصية، ولديها أكثر من 24 فرعاً فى أكثر من 7 محافظات.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية زخماً استثمارياً فى الأونة الأخيرة، أثمر عن تنفيذ عدة صفقات مؤثرة بنشاط معامل التحاليل والأشعة، أبرزها شراء شركة السهم المغربية، لحصة تبلغ %50 من معامل حساب، فى صفقة قاربت قيمتها 100 مليون جنيه، تلاها استحواذ شركة علاج السعودية على %74 من رأسمال شركة معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، مقابل نحو 36 مليون جنيه، إلى جانب استحواذ صندوق بداية للمشروعات الصغيرة، على حصة من مركز الشروق للأشعة، وإضافة مزيد من الفروع.