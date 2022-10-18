"«جلف كابيتال» تتخارج من «CHO Group» العاملة بإنتاج وتصدير زيت الزيتون حول العالم

أعلنت شركة “جلف كابيتال”، الرائدة في مجال الملكية الخاصة والتي تستثمر في عموم منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، اليوم، إتمامها بنجاح صفقة التخارج من “سي إتش أوه غروب- CHO Group”، وهي المجموعة المتكاملة لإنتاج وتصدير زيت الزيتون حول العالم.

وذكر بيان صحفي أن CHO Group”” من خلال شراكتها مع “جلف كابيتال”، تمكنت من زيادة منشآتها الإنتاجية كما عملت على تنمية تواجدها المحلي والعالمي من خلال صفقات استحواذ في تونس ومن خلال التكامل العكسي العمودي أيضا، وكذلك من خلال توسعة أسواق التصدير حول العالم بوتيرة سريعة.

و تمكنت المجموعة من تنمية إيراداتها بمعدل 33% وضاعفت عدد البلدان التي تُصدّر لها كما زادت انتشارها إلى عدد قياسي من البلدان بلغ 50 بلداً في عموم أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا، في حين حافظت على هوامش أرباح عشرية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

وتأسست CHO Group”” في عام 1996 كشركة تختص بتجارة زيت الزيتون بالجملة حيث كانت تشغل معصرة واحدة لعصر الزيتون، واليوم، تدير إحدى كبرى العمليات لإنتاج المواد الغذائية عبر سلسلة توريد متكاملة “من المزرعة إلى الطاولة” في قطاعها على مستوى العالم حيث تعتمد أساليب زراعة مستدامة.

وقد أكدت المجموعة على التزامها الاجتماعي والبيئي من خلال دعمها المزارع التونسي ومن خلال تشجيعها أشكال متنوعة من الممارسات التي تحث على “السلوكيات الجيدة” وترفع مستوى الوعي في مجال الزراعة المستدامة.

تلتزم “سي إتش أوه غروب” بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة ترتكز في الأساس على مزارع جديدة لتقليص بصمتها الكربونية وللتشجيع على الاستثمار في مناطق التنمية المحلية من أجل خلق فرص عمل جديدة ووظائف وثروات جديدة.

قال كريس فول، كبير المدراء العامين لرأس مال النمو في “جلف كابيتال” إن تركيز الشركة القوي على الأمن الغذائي واستدامة الغذاء وأيضاً ريادة ’سي إتش أوه غروب‘ في السوق التونسي فضلاً عن رؤيتها وخطط نموها وفريقها الإداري المتمرس، قد جعلت الشركة ملائمة جداً للاستثمار، حيث تتمتع بإمكانيات ممتازة للنمو.

وأضاف أن مساهمة “جلف كابيتال” ومستثمرين آخرين شجعت “سي إتش أوه غروب” أيضاً على إطلاق مبادرات هامة للتنوع حتى على مستوى مجلس الإدارة، فالمرأة تُشكّل حالياً 25% من الإدارة العليا للشركة و45% من إجمالي القوى العاملة بدوام كامل في الشركة، مرتفعة من معدل متواضع منذ عدة سنوات.

وبمساعدة استثمار رأس المال الذي وفرته “جلف كابيتال”، استطاعت “سي إتش أوه غروب” أن تدمج 3,200 هكتار من الأراضي والتي تنتج محاصيل زيتون تستخدم في مصانع الشركة، كما تخطط المجموعة لزيادة رقعة تلك الأراضي إلى 4,200 هكتار على مدى السنتين القادمتين.

ففي ظل المنافسة المتعاظمة والضغوطات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، ساعد هذا التكامل العكسي “سي إتش أوه غروب” على الحفاظ على موقعها القوي وتنمية هوامش الأرباح بالرغم من البيئة عالية التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة. تُبيّن الأبحاث أن حوالي ثلث تكاليف الغذاء ترتبط بالطاقة في حين تشكل تكاليف النقل والتغليف الجزء الأكبر من بقية التكلفة.

صرح السيد عبدالعزيز المخلوفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “سي إتش أوه غروب”: “سيستمر الطلب على الغذاء خلال العقد القادم مدفوعاً بالنمو السكاني وبعوامل أخرى. وبدعم ’جلف كابيتال‘ ومستثمرين آخرين آمنوا بنا وشاركونا في رؤيتنا وقيمنا، استطاعت ’سي إتش أوه غروب‘ أن تعزز نموها على أرض صلبة وهي الآن جاهزة للمرحلة التالية من النمو.

وتقدم بالشكر إلى ’جلف كابيتال‘ على دعمها وعلى تزويدنا برأس مال النمو اللازم لتمويل توسعنا السريع وصادراتنا حول العالم.” تجدر الإشارة هنا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء في عام 2050 بمعدل 60% بالمقارنة مع ما هو عليه اليوم.