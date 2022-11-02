«جلف كابيتال» تتخارج من استثماراتها في «شيف ميدل إيست» بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت “جلف كابيتال”، إحدى أكبر وأنشط الشركات التي تعمل في قطاع إدارة الأصول البديلة في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، اليوم أنها باعت كامل حصتها في شركة “شيف ميدل إيست”.



ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، فإن صفقة التخارج بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دولار، وتمت عملية البيع لصالح شركة “ذا شيف ويرهاوس” المدرجة في بورصة نازداك والمتخصصة في توزيع المأكولات في عموم أمريكا الشمالية.



ونجحت شركة “شيف ميدل إيست” في فترة تملك “جلف كابيتال” لها بتنمية إيراداتها بنسبة تجاوزت 150% وتنمية مدخولها التشغيلي بمعدل 91%.



ولتحقيق هذه النتائج القوية، وسعت “شيف ميدل إيست” نشاطاتها على الصعيد الإقليمي كما عززت مجموعة منتجاتها بإضافة 2000 صنف و2500 متعامل في حين حرصت على الحفاظ على مستويات عالية من الجودة والخدمة والمهارة، وهي كلها مميزات يثمنها موردو وعملاء الشركة.



وهذا النمو المذهل يعتبر برهانا قويا على قدرات تحسين المهارات التشغيلية التي تتمتع بها “جلف كابيتال” إلى جانب النخبة الممتازة من شركاء التشغيل والاستشاريين المتمرسين في الشركة.



وعلق الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال، بأن الهدف الاستثماري في “شيف ميدل إيست” كان الاستفادة من النمو السريع في قطاعي الضيافة وتوريد المأكولات الإستراتيجيين في المنطقة.



وأضاف أن التعاون مع الشركاء في مجال التشغيل وتحسين الأداء ومع مجلس الادارة والفريق الإداري في ’شيف ميدل إيست‘، تم وضع خطة نمو طموح جدا وتم بالفعل تنفيذها على أكمل وجه.



وتابع قائلاً ” إننا فخورون جدا بالنمو الذي حققته ’شيف ميدل إيست‘ خلال فترة تملك ’جلف كابيتال‘ لها وبالمزاد العالمي الناجح جدا الذي نظمناه لبيعها.



وصرح حازم أبو خلف، المدير العام في “جلف كابيتال”: “إن الاستثمار في ’شيف ميدل إيست‘ هو مثال ممتاز على إستراتيجية ’جلف كابيتال‘ لتنفيذ صفقات استحواذ بحصص مسيطرة وتوسعة الشركات للدخول إلى مناطق جديدة وتوسعة المنتجات التي تقدمها تلك الشركات وتنمية الأرباح التشغيلية من خلال إجراء تحسينات على عمليات التشغيل.



وتابع ” إننا سعداء جدا بمواصلة سجلنا الناجح في بيع الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية إلى مشترين إستراتيجيين عالميين بعد تنظيم عملية بيع تنافسية جذبت العديد من المزايدين الإستراتيجيين من المنطقة ومن حول العالم”



وقامت كل من شركة “دي نوفو بارتنرز” و”إيفرشدس سذرلاند” بتقديم الاستشارات إلى “جلف كابيتال” لإتمام هذه الصفقة في حين قدمت “بي دبليو سي” وشركة “شيرمان وستيرلنغ” بتقديم الاستشارات إلى “ذا شيف ويرهاوس”.