«جلفار» للأدوية تحقق 478 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«جلفار» للأدوية مبيعات بقيمة 478 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أكد عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن الوزارة تستهدف بحث سبل تعزيز بيئة أعمال داعمة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً على صعيد دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

مقر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في رأس الخيمة

جاء ذلك خلال زيارته مقر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في رأس الخيمة، للإطلاع على الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة مؤخراً، والتعرف إلى النموذج الريادي في إنتاج الأنسولين الخام استناداً إلى منشآتها الفريدة والأولى من نوعها للتكنولوجيا الحيوية.

قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر %85 من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد %15 من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.