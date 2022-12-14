«جلفار» للأدوية تحقق 129 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «جلفار» للأدوية مبيعات بقيمة 129 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

أكد عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن الوزارة تستهدف بحث سبل تعزيز بيئة أعمال داعمة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً على صعيد دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

مقر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في رأس الخيمة

جاء ذلك خلال زيارته مقر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في رأس الخيمة، للإطلاع على الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة مؤخراً، والتعرف إلى النموذج الريادي في إنتاج الأنسولين الخام استناداً إلى منشآتها الفريدة والأولى من نوعها للتكنولوجيا الحيوية.

تأتي الزيارة التي شارك بها أيضاً عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حرصاً من الوزارة على التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، على مستوى الدولة، خصوصاً قطاع الرعاية الصحية، كأحد أبرز القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومتابعة المشاريع الصناعية المبتكرة.

والاستماع إلى تصورات الشركاء في القطاع الصناعي وأفكارهم حول أبرز المحفزات والممكنات التي أعلنتها الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنافسية المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.