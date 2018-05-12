جلسة نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي بالقاهرة غدا

أ ش أتستضيف القاهرة غدا الأحد جلسة نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي ، بمشاركة مجموعات من الشباب تمثل العديد من الدول الأفريقية، وتأتي هذه الجلسة في إطار توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي.ويهدف نموذج المحاكاة إلى تعريف الشباب الأفريقي بآليات عمل الاتحاد

أ ش أ

تستضيف القاهرة غدا الأحد جلسة نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي ، بمشاركة مجموعات من الشباب تمثل العديد من الدول الأفريقية، وتأتي هذه الجلسة في إطار توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي.

ويهدف نموذج المحاكاة إلى تعريف الشباب الأفريقي بآليات عمل الاتحاد الأفريقي ولجانه المختلفة وأساليب اتخاذ القرار فيه، مما يسهم في زيادة وعي الشباب بمختلف المشكلات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم القارة الأفريقية، الأمر الذي ينعكس على المزيد من التلاحم والترابط بين الشباب الأفريقي والعمل بشكل مشترك على دفع عملية التنمية بالقارة.