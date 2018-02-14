جلسة نقاشية حول إمكانات مصر الغازية ضمن فعاليات إيجبس 2018

جمعت وكيل الوزارة لشئون الغاز ومسئولى شركات البترول الأجنبية نسمة بيومى وعمر سالمعقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر "إيجبس 2018" جلسة بعنوان هل تعد امكانات مصر الغازية نقطة تحول على مستوى الدولة وصناعة الغاز فيها؟ وحضر الجلسة المهندس محمد مؤنس – وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز و

جمعت وكيل الوزارة لشئون الغاز ومسئولى شركات البترول الأجنبية





نسمة بيومى وعمر سالم

عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر “إيجبس 2018” جلسة بعنوان هل تعد امكانات مصر الغازية نقطة تحول على مستوى الدولة وصناعة الغاز فيها؟

وحضر الجلسة المهندس محمد مؤنس – وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز وماوريزيو كوراتيلا – الرئيس التنفيذى لشركة اديسون العالمية ووليام كوتس – الرئيس التنفيذى لشركة وان للغاز المسال وجيرمى ويرر – الرئيس التنفيذى لشركة ترافيجورا وكيث إليوت – نائب رئيس شركة نوبل انرجى لمنطقة شرق المتوسط ووليد شتا – رئيس شنايدر اليكتريك لشمال شرق أفريقيا،وأدار الجلسة المهندس خالد أبو بكر – رئيس شركة طاقة عربية،والمهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز.

أكد المهندس محمد مؤنس أن التوقيت الحالى يعد الأفضل للاستثمار فى مصر فى ضوء ما حققه قطاع البترول على مدار الأربع سنوات السابقة،والتى أنجز خلالها 4 مشروعات هامة أضافت 6ر1 مليار قدم مكعب يومياً للإنتاج، اولها مشروع نورس، ومشروع شمال الاسكندرية بالاضافة إلى أتول الذى تم بدء التشغيل التجريبى فى ديسمبر 2017 وأخيراً حقل ظهر الذى بدأ باكورة انتاجه بـ 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وقال “هناك أيضاً مشروعات أخرى يتم الاسراع بها فى منطقة حقل ظهر وهناك أيضاً مشروع ريفين مع شركة بى بى سيتم بدء الانتاج منه عام 2019 وهو ما يضيف كميات كبيرة من الغاز لتغطية الاستهلاك المحلى”.

وعلى صعيد حقل ظهر أكد مؤنس أنه مما لا شك فيه أن انتاج حقل ظهر يحقق وفراً حوالى 60 مليون دولار شهرياً للقطاع،متابعا :نتوقع بعد انتهاء كافة مراحل المشروع ان يوفر ما يتراوح بين2 الى 3 مليار دولار سنوياً.

ووجه مؤنس الدعوة إلى الشركات الكبرى مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر وأن مناخ الاستثمار متغير ومتنامى،مؤكدا توافر البنية التحتية فى الصناعة والأهم من ذلك دعم القيادة السياسية ومثال على ذلك ما حدث فى حقل ظهر.

بينما يرى ماوريزيو كوراتيلا الرئيس التنفيذى لشركة إديسون العالمية أن التغيير فى مصر واضح وسريع والمهندس طارق الملا وزير البترول المصرى نجح فى اجراء تغييرات كثيرة فى قطاع الغاز.

وقال: “نحن نعمل فى دلتا النيل التى تحمل طبقاتها الجيولوجية كثيراً من الاحتمالات ومثال على ذلك حقل نورس وما تم تحقيقه بالمشروع، كما تتمتع مصر ببنية تحتية قوية مثل خطوط أنابيب وتسهيلات انتاج وهو ما يتيح تسويق ما نقوم بانتاجه،ونحن نعتقد ان البحر المتوسط سيفاجىء الجميع وهناك ايضا مناطق أخرى واعدة وهى الصحراء الشرقيه والغربية وكذلك البحر الاحمر الذى يحوى إمكانات هائلة”.

وفيما يتعلق بكفاءة استغلال الطاقة فى مصر، أكد إن مصر تتمتع بكفاءة عالية وهناك فرصة لتطويرها.

وتابع: لدى مصر فرصة كبيرة أن تتحول المحطات التى تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز وذلك سيتواكب مع بدء الإنتاج من اكتشافات الغاز الجديدة، بالاضافة إلى ادخال مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والغاء الدعم تدريجيا عن الكهرباء وهو ما أدى إلى تراجع الاستهلاك، أن السوق فى مصر هائلة ومتسعة وهى بعد السوق الإيطالية الأكبر فى البحر المتوسط.

وطالب بتحسين القوانين، مع إمكانية دخول شركات جديدة من خلال تحرير السوق، وهو ليس أمرا سهل تنفيذه.

وقال: “أرى أن الحكومة اخذت الاجراءات الصحيحة وأن مصر على الطريق السليم، ومصر تمتلك كافة المقومات لتبوأ دور كبير فى المنطقة بما تمتلكه من مقومات كالبنية التحتية، وخطوط انابيب، كخط سوميد، وتسهيلات ومعامل تكرير،ومحطات اسالة وموقع جغرافى متميز وهو ما سيغير الكثير، حيث تمتلك مصر الخلفية الكاملة لتنمية صناعة متكاملة”.

وعلى صعيد آخر، أكد ويليام كوتس، رئيس شركة “وان” للغاز المسال، أن سوق الغاز المسال شهدت تطورات كثيرة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أن هناك دولا تحولت من مصدرة لمستهلكة والعكس.

وأوضح ان الغاز يعد سلعة هامة فى جميع دول العالم،قائلا “دور شركتنا فى هذا المجال السعى لبناء واقامة تسهيلات لتصدير الغاز المسال ولنا استثمارات كثيرة فى منطقة غرب افريقيا ونعتقد ان الغاز كوقود يحتاج إلى تسهيلات نقل وتصدير “.

واوضح ان سوق الغاز متنامى حيث يحتاج هذا العالم لوقود نظيف وخاصة فى مجال الكهرباء وأعتقد أنه سيظل أفضل وقود خلال العشرين عاماً القادمة ومع اكتشافات الغاز المذهلة فى البحر المتوسط مثل ظهر الذى يعد مشروعا فريدا، خاصة فيما حققته إينى خلال عامين فإن البحر المتوسط لديه امكانيات هائلة من الغاز.

وقال “أعتقد أن سوق الغاز يستوعب هذه الاكتشافات الجديدة لأن الغاز مصدر وقود موثوق به على المدى الطويل”.

ويشهد استهلاك الغاز على المستوى العالمى تطوراً هائلاً خاصة كوقود للنقل ومثال على ذلك دولة اليابان وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة فأتوقع أن نرى زيادة فى استهلاك الغاز كوقود للسيارات خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات ولن يقتصر استهلاكه فقط فى توليد الكهرباء، ومصر أصبحت مركز اهتمام الشركات الكبرى لما تمتلكه من مقومات هائلة كى تصبح مركزا اقليميا لتجارة تداول الغاز والبترول والاكتشافات الأخيرة تدعم ذلك وهو ما يعد فرصة جاذبة للاستثمارات.

بينما أوضح كيث إليوت نائب رئيس شركة نوبل انرجى لمنطقة شرق المتوسط أن هناك مشروعات كثيرة تمت فى منطقة شرق المتوسط وخاصة فى المياه العميقة خلال العشر سنوات الماضية وهو بلا شك أمرا مثير للاعجاب ولتحقيق المنفعة القصوى من هذه المنطقة يجب الاعتماد على عدة مقومات أولها الموارد وهى متاحة بالفعل بامكانيات هائلة،

ثانياً البنية التحتية وهى أيضاً متوفرة برياً وبحرياً وأخيراً الدعم الحكومى والصناعى، وخلال الأربع سنوات الأخيرة فى مصر شاهدنا المشروعات التى تم تحقيقها من خلال تعاون الحكومة المصرية مع الشركاء وهو أمر غير متاح فى أى دولة أخرى وحقل ظهر دليل على ذلك ومصر بلد تعدادها السكانى مرتفع وهو بلد يتنامى بشكل أسرع من أى دولة أخرى فى الاقليم وهو بمثابة المحرك للاقتصاد المصرى،

وقال ان هناك أمثلة على تعاون الحكومة المصرية من خلال هيئة البترول وشركة إيجاس،متابعا :أقترح المزيد من التعاون بشأن امكانية توفير البيانات الخاصة بالبحث والاستكشاف لزيادة امكانية البحث فى الطبقات ذات الاحتمالات العالية ويجب على مصر التعاون مع الشركاء لبحث امكانية التجارة والنقل والتسويق وأن تسمح للمنتجين الدخول فى السوق بعد تحريره (امكانية التبادل التجارى بين دول حوض البحر المتوسط) وتعمل الحكومة بخطى سريعة لانجاز كافة التشريعات الخاصة بتحرير تجارة الغاز وتسهيل الاجراءات على العاملين فى الصناعة وأعتقد أن فرصة الاستثمار فى مصر الآن فريدة ويجب علينا استغلالها.

بينما لفت جيرمى ويرر – الرئيس التنفيذى لشركة ترافيجورا الى ان مصر شهدت تحولاً بشكل رائع خلال وقت قصير، حيث تتمتع مصربمقومات فريدة من موقع جغرافى وبنية تحتية وامكانات هائلة لان تصبح مركزا اقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول وتتنافس فى ذلك بقوة واعتقد انها ستصبح مصدرا ومستوردا للغاز فى نفس الوقت نظرا لكونها من الاسواق ذات النمو المتزايد مثل الصين والهند خاصة فيما يختص بالطاقة النظيفة ( الغاز).

وفيما يتعلق بسعر الغاز المسال،فأكد انه متغير وهناك استراتيجيات تسعير مختلفة حسب المكان والتسهيلات وهو بالتالى يؤثر على حركة التجارة العالمية ولا شك أن ارتباط سعر الغاز بخام برنت والعلاقة الديناميكية بين العرض والطلب كل هذا يؤثر على سعر الغاز ولكن علينا أن نتساءل هل ينافس الغاز كسلعة الفحم أم البترول.

وقال جيرمى “من وجهة نظرى الغاز لا يتنافس مع الفحم والبترول بل يتنافس مع موارد الطاقة المتجددة وأتوقع أن يشهد السوق العالمى تغيرات مستقبلية فى سعر الغاز خلال الأعوام القادمة واخيراً أشجع المستثمرين للحضور إلى مصر لما تتميز به من مقومات هائلة خاصة فى ظل حركة التجارة العالمية المستقبلية.

واخيرا أوضح وليد شتا – رئيس شنايدر اليكتريك لشمال شرق أفريقيا

إن الصلة بين الغاز والكهرباء وثيقة وهذا التحول الذى تشهده مصر جيد حيث أصبحت منصة للغاز ويمكنها الاستفادة من الغاز ليس فقط فى توليد الكهرباء ولكن أيضاً من خلال تصديره وهو ما يحقق قيمة مضافة وذلك من خلال ربط شبكة الكهرباء المصرية بالدول المجاورة،

وضرب مثال على ذلك بمشروعات الربط الكهربائى فى أسيا وأفريقيا، وأود أن اشير أيضا إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى مصر والتى شهدت تطوراً هائلاً مما يتيح امكانية تصدير الفائض.

وقال “نحن فى شركة شنايدر نعتقد أن تصدير الطاقة النظيفة لأوروبا هى المستقبل ولا شك أن دولاً مثل قبرص ستفتح الباب أمام مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا واخيراً أدعو جميع الشركاء فى مجال الطاقة الكهربائية للاستثمار فى مصر فى ظل الفرص الجاذبة المتاحة.

وتابع : نحن بصدد سوق متنامى مستدام إلى جانب حكومة وهيئة وقوابض يقومون بالتسويق لمصر وانجازاتهم “.

