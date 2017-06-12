جلسة مسائية في البرلمان لاستكمال مناقشة تيران وصنافير

ياسمين فوازقال النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديموقراطي الاجتماعي، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا ثالثا مساء اليوم، لاستكمال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، مضيفا أن حضور اجتماع اللجنة سيكو

ياسمين فواز

قال النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديموقراطي الاجتماعي، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا ثالثا مساء اليوم، لاستكمال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، مضيفا أن حضور اجتماع اللجنة سيكون مقتصرا على أعضاءها فقط .

وأشار منصور في تصريحات لـ”المال” الي أن قرار منع باقي نواب اللجان الاخرى من حضور مناقشات التشريعية الاتفاقية، جاء بناءا على طلب رئيس المجلس، لافتا إلى اعتراض عدد كبير من النواب علي هذا الطلب لرغبتهم في الحضور والاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تبعية الجزيرتين.