جلسة طارئة للكابينت لمناقشة الوضع في سوريا

عادل عبد الجواد يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، في العاشرة من مساء اليوم؛ للحكم على الوضع في سوريا وأحداث نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس. وأفاد موقع "ديبكا" المقرَّب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية بأن من بين الموضوعات التي ستناقَش…

عادل عبد الجواد





يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، في العاشرة من مساء اليوم؛ للحكم على الوضع في سوريا وأحداث نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس.

وأفاد موقع “ديبكا” المقرَّب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية بأن من بين الموضوعات التي ستناقَش خلال الاجتماع الصدام العسكري مع إيران في سوريا، ولقاء نتنياهو الرئيس الروسي بوتين، والنشر الأمني ​​قبل أحداث الجمعة في غزة، وأحداث السفارة الأمريكية في القدس يوم الاثنين المقبل.

وتشير التقديرات الاستخباراتية لـ”ديبكا” إلى أن المواجهات العسكرية مع إيران في سوريا لم تنتهِ بعد، وأن إسرائيل وجيشها يواجهان جولة أخرى.