جلسة خاصة بين «الخطيب» ومحمد يوسف

على المصرى عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، اجتماعا مع محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والقائم بأعمال مدير الكرة، عقب الانتهاء من اجتماعه مع أعضاء المنظومة الكروية. جاء هذا الاجتماع من أجل…

على المصرى

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، اجتماعا مع محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والقائم بأعمال مدير الكرة، عقب الانتهاء من اجتماعه مع أعضاء المنظومة الكروية.

جاء هذا الاجتماع من أجل تحديد احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة، والمواعيد المقترحة لبداية فترة الإعداد، وتحديد موعد ومكان المعسكر الخارجي، وفقا لارتباطات الفريق في دورى أبطال أفريقيا.

وتعقد لجنة الكرة برئاسة الخطيب، وعضوية عبدالعزيز عبد الشافي، وعلاء عبد الصادق، اجتماعا اليوم مع الجهاز المعاون وأعضاء منظومة الكرة الذين تم تعيينهم أمس، وهم: حسام غالي منسق قطاع الكرة وعضو اللجنة، وسامي قمصان مدرب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وعادل عبدالرحمن المدير الفني لفريق الشباب، وخالد بيبو مدير أكاديميات الأهلي، وعبد النبي عاشور المدير الفني للأكاديمية، ومحمد فضل مدير التعاقدات، وحنان الزيني مدير متابعة التراخيص واللوائح، بالإضافة لمحمد يوسف.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي يواجهها النادي, وذلك لتحديد الأدوار المطلوبة من كل عضو من أعضاء المنظومة الكروية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.