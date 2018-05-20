جلسة جديدة من مفاوضات اللعب مع الكبار بشأن شرق بورسعيد

■ مميش لـ«المال»:لم نطلب قروضًا من بنوك للحصول على دولار.. وعائد سفينة واحدة يكفى نادية صابرتعقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اجتماعات جديدة يومى 28 و29 مايو الحالى، مع خط CMA CGM، الفرنسى وشركة موانئ سنغافورة؛ للتفاوض بشأن إنشاء محطة الحاويات بشرق بورسعيد.وك

■ مميش لـ«المال»:لم نطلب قروضًا من بنوك للحصول على دولار.. وعائد سفينة واحدة يكفى







نادية صابر

تعقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اجتماعات جديدة يومى 28 و29 مايو الحالى، مع خط CMA CGM، الفرنسى وشركة موانئ سنغافورة؛ للتفاوض بشأن إنشاء محطة الحاويات بشرق بورسعيد.

وكشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن الهيئة تعمل على جذب الشركات العالمية لميناء شرق بورسعيد لإقامة استثماراتها، ووصف المفاوضات مع تلك الشركات بأنها «اللعب مع الكبار».وكانت الهيئة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار قد استطاعت أن تجذب شركة موانئ سنغافورة مرة أخرى للاستثمار بميناء شرق بورسعيد، بعد تعثر المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الجانب الحكومى المصرى والسنغافورى.

وأوضح مميش فى تصريحات سابقة، أن الشركة السنغافورية كان لديها بعض الاشتراطات الهندسية على مشروع شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعد شركة موانئ سنغافورة من أكبر الشركات المشغلة للموانئ فى العالم، لاسيما أن شركة «CMA – CGM» تعد ثالث أكبر خط ملاحى عالمى، وبالتالى يمكنه تحقيق الطاقة التشغيلية للمحطة الجديدة، التى تقترب من 4 ملايين حاوية.

وفى سياق متصل، نفى مميش دخول «قناة السويس» فى مفاوضات مع البنوك المصرية للحصول على قروض، موضحًا أن إيراد سفينة واحدة من قناة السويس يغنى عن أى قرض، على حد تعبيره، مؤكدا أن إيرادات قناة السويس التى سجلت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالى، من شأنها مساندة الاقتصاد المصرى.