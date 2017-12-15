جلسة بين مرتضى منصور ونيبوشا لتحديد موقفه من تدريب الزمالك

علي المصري أكد فاروق جعفر، المستشار الفنى لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يتم الاستقرار على أى اسم حتى الآن لتولّي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء. وأضاف جعفر أن كل ما كُتب من أسماء غير حقيقي ومجرد اجتهادات، مشيرًا إلى أن هناك جلسة تجمع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، و

علي المصري





أكد فاروق جعفر، المستشار الفنى لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يتم الاستقرار على أى اسم حتى الآن لتولّي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وأضاف جعفر أن كل ما كُتب من أسماء غير حقيقي ومجرد اجتهادات، مشيرًا إلى أن هناك جلسة تجمع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، والصربي نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق، سيتحدد بعدها كل الأمور الخاصة بالفريق.

ويرفض نيبوشا الرحيل حتى الآن، دون الحصول على قيمة الشرط الجزائي، المتمثلة في راتب شهرين، أي 74 ألف دولار، وطلب من وكيله اﻷلباني أيلير هاليلي، الحضور إلى القاهرة، غدًا السبت؛ من أجل الاجتماع مع مسئولي النادي الأبيض، لحسم موقف موكله، بعدما عقد اجتماعًا مع وكيله المصري، عصر اليوم الجمعة، بمقر إقامته.

كان الزمالك قد خسر من الإسماعيلي بهدف، أمس الخميس، في الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري والتي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 19 نقطة.