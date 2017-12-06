جلسة الإعلام الرقمى تضع روشتة منع انتهاك حقوق الملكية الفكرية

❐ حسام صالح: البعض يعتبر مشاهدة المحتوى حقًا مكتسبًا ❐ شريف بركات: السوق بحاجة إلى قوانين رادعة ❐ محمد حجازى: إجراءات التقاضى بسيطة.. ولا تستغرق وقتًا ❐ لؤى زهير: منصة تطبيقات اتصالات مجانية محليًّا خلال 5 أعوام محمود جمال وسمية كمالأجمع المشاركون فى جلسة الإعلام الرقمى التى عقدت على هامش م

❐ حسام صالح: البعض يعتبر مشاهدة المحتوى حقًا مكتسبًا

❐ شريف بركات: السوق بحاجة إلى قوانين رادعة

❐ محمد حجازى: إجراءات التقاضى بسيطة.. ولا تستغرق وقتًا

❐ لؤى زهير: منصة تطبيقات اتصالات مجانية محليًّا خلال 5 أعوام



محمود جمال وسمية كمال

أجمع المشاركون فى جلسة الإعلام الرقمى التى عقدت على هامش مؤتمر ومعرض كايرو آى على أهمية حماية حقوق الإبداع والابتكار فى المجال الإعلامى، لا سيما الإنتاج التليفزيوني؛ الذى يتعرض يومياً للتعدى على حقوق ملكيته الفكرية، فى ظل التطور التكنولوجى الراهن فى مجال الاتصالات والإنترنت؛ الذى يتيح للمستخدمين نشر ومشاركة المسلسلات، والأفلام، والرياضة؛ التى تعتبر حق من حقوق الشركات المنتجة.

قال حسام صالح، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، إن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالقنوات، ومنتجى الأفلام والمسلسلات والحاصلين على حقوق بس المباريات الرياضية، وغيرها من الحقوق الإعلامية، قضية وعى خاصة فى المجتمعات العربية والأفريقية؛ التى يعتبر مستخدموها أن مشاهدة هذا المحتوى هو حق مكتسب طالما أن مالكى هذا المحتوى وافقوا على عرضه على الإنترنت.

أضاف أن قطاع الإعلام يخسر مليارات سنوياً بسبب هذه الأعمال، الأمر الذى دفع معظم المنتجين سواء فى القنوات الفضائية، أو فى الشركات المنتجة للتوجه إلى الأنظمة الرقمية للمشاركة فى الاستثمارات، التى يمكن تحصيلها من خلال هذا التوجه؛ مؤكدا أن حقوق البث الإعلامى، حقوق مالية فى المقام الأول، تتحول إلى إعلانات، أو رعايات، أو أى شكل من أشكال التمويل؛ الذى تفقده المؤسسة الإعلامية نتيجة لاختراق برامجها، وإنتاجها الفكرى، أو الرياضى، أو غيرها من الحقوق.

تابع: «على سبيل المثال تعاقدت الشركة المصرية للاتصالات مع شركة برزنتيشن لرعاية كرة القدم فى مصر، وامتلاك حقوق البث الرقمى للمباريات، الأمر الذى دفعت قيمته الشركة الراعية، ولها الحق فى إعادة بثه كما ترى بناء على التعاقد فى هذا الصدد».

ورأى شريف بركات؛ نائب رئيس شركة سامسونج مصر؛ إن السوق المصرية بحاجة إلى قوانين رادعة، لمن يتعد على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأى إنتاج سواء محتوى فكرى أو رياضى أو تليفزيونى أو أى محتوى آخر، مشيراً أن إلى إحدى الوقائع التى حدث فى ألمانيا بقيام طفل مصرى، بتحميل عدد من أفلام السينما المعروضة على شبكة الإنترنت، الأمر الذى كلف والده مبلغ من المال نظير استخدام هذه الفيديوهات، دون وجه حق، ما يعكس حالة عدم الوعى الموجودة لدينا فى التعامل مع هذا المحتوى، الذى تعرضه بعض الشركات للمشاهدة وليس للتحميل.

أضاف أن شبكة الإنترنت تشتمل على كم كبير من المحتوى الرياضى، والفنى، والثقافى، ولا بد من وضع إجراءات تنظيمية، تقوم بها الدول لتحصيل حقوق هذا المحتوى بشكل قانونى، يضمن الحق لأصحاب الحقوق ويضمن للمشاهد متابعة هذا المحتوى.

قال محمد حجازى، ممثل شركة أورنج، إن مصر بها قوانين عديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق البث التليفزيون، وإجراءات التقاضى بسيطة، ولا تستغرق وقتا كبيرا، لكن النتجية غير مناسبة عندما تقضى المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه نظير الاعتداء على هذه الحقوق التى تكلفت من الشركة المنتجة ملايين، ما يظهر كثيرا فى تجارة أفلام السينما.

قال لوئ زهير، ممثل شركة سيسكو، إنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرية فى غضون 3 ـ 5 أعوام منصة OTT ، لتحميل تطبيقات الإنترنت المجانية، التى يمكن من خلالها توفير المحتوى على شبكة الإنترنت، ما يضمن من خلال هذه المنصة حماية حقوق المنتجين عبر الوسائل الرقمية الحديثة، وفى نفس الوقت توفير المحتوى للمستخدمين بطريقة شرعية، ولفت إلى أن الجمهور فى مصر وفى دول عديدة غير معتاد على الدفع مقابل مشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات ومباريات الكرة عن طريق الإنترنت.

أشار محمد سامى ممثل إريكسون إلى أن عدد المستخدمين يتزايد يومياً وبالتالى زيادة المحتوى المعروض عن طريق الإنترنت فضلا عن زيادة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مشاهدة هذا المحتوى، مثل الموبايل، والشاشات، وغيرها، وبالتالى لا بد من تقنين العملية بالكامل، نظرا للزيادة اليومية فى كل مجرياتها لحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية للمبدعين.

أكد أنه على القطاع الخاص من القنوات الفضائية وقطاع الإعلام، التواصل والتعاون مع المنظمين من الجهات الحكومية، وأن الإطار الفنى والتطور التكنولوجى، لا بد أن يسير جنباً إلى جنب، مع الإطار القانونى المنظم لهذه التطورات.

كشف عن بدء مصر منذ 3 أعوام، بعمل إجراءات تنظيمية للقطاع الإعلامى من خلال اللجنة الوطنية للإعلام والصحافة؛ التى تتابع مثل هذه القضايا وتحاول وضع حلول لها.