اتصالات وتكنولوجيا

«جلاميرا» تطلق نظامًا تكنولوجيًا لإدارة صالونات التجميل والسبا وصالات الجيم

سجل 50 ألف عملية خلال شهر
المال - خاص 3:44 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 3:44 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أعلنت شركة جلاميرا، اليوم، عن إطلاقها نظامًا تكنولوجيًا Glamera Business ، لإدارة صالونات التجميل، السبا وصالات الجيم، لتوفر بذلك حلًا تكنولوجيًا متكاملًا في قطاع التجميل في مصر والسعودية، من خلال تطبيق هاتف يوفر خدمة الحجز للنساء، ونظام إدارة ليدير العمليات الإدارية كاملة من داخل الصالونات.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم بعد عامين من الدراسة والبحث في هذا القطاع، وجدنا أن سوق صناعة التجميل في مصر بحاجة إلى عملية تنظيمية، سواء في طرق الحجز التي تم توفير تطبيق Glamera لحلها، أو العملية الإدارية الداخلية للصالونات التي تم تنظيمها وإدارتها الآن من خلال سيستم Glamera Business.

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وتابعت يمكن Glamera Business، المالك من إدارة الحسابات الداخلية، متابعة مخزون المنتجات، إصدار فاتورة إلكترونية، حجز مواعيد العملاء، تسجيل بيانات العملاء وتنظيم العاملين بالمكان.

وحققت Glamera Business  بعد شهر من انطلاقها، أكثر من 50 ألف عملية من خلالها، وتهدف إلى تمكين أصحاب الصالونات من مواكبة التطور التكنولوجي ليتماشى مع رؤية الدولة من توفير الفواتير الإلكترونية وأتمتتة كل القطاعات.

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