جلاميرا تحصل على ترخيص المدفوعات السعودية «Soft POS»

أعلنت Glamera، العاملة في قطاع التجميل والعناية بالشرق الأوسط، عن حصولها على ترخيص التقنية المالية (SoftPOS) من المدفوعات السعودية.

يمثل ترخيص التكنولوجيا المالية خطوة كبيرة للعلامة التجارية المسجلة Glamera، فهو يعزز مكانتها كلاعب رائد في صناعة التجميل بالسوق السعودي، كما يفتح آفاقًا جديدة للنمو وتقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء في هذا المجال.

ستعمل Glamera Pay على دفع جهود التوسع للشركة في السوق السعودي عبر توفير حلول دفع آمنة وسلسة، لتعزيز ثقة العملاء وراحتهم.

وفي سياق متصل صرح محمد حسن، الرئيس التنفيذي لـ Glamera: “ستمكننا Glamera Pay من فتح فرص جديدة وتوسيع وصولنا الى نطاق أكبر، وتلبية احتياجات قاعدة عملاء أوسع بالمملكة، كما ستفتح المجال أمام شراكات استراتيجية متعددة، فتوسيع تواجدنا في السوق السعودي كان دائمًا أحد أولوياتنا الاستراتيجية لجلاميرا”.

وأكد عمر فتحي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بـ Glamera: يعد Glamera Pay قفزة كبيرة في مسيرة الشركة نحو مزيد من التقدم والنجاح، حيث سيمكننا ترخيص المدفوعات السعودية من توسيع وجود Glamera وتوفير حلول الدفع المتكاملة لعملائنا الكرام في المملكة، وأضاف: ” متحمسون لتقديم الفائدة من خبرتنا التكنولوجية لإحداث ثورة بصناعة التجميل في المملكة العربية السعودية، وخلق تجربة أكثر ملاءمة لمستخدمينا.”

منذ إطلاقها في عام 2020 كمزود للتكنولوجيا، تطورت شركة جلاميرا لتصبح شريكًا استراتيجيًا لعملائها، حيث تقدم خدمات متعددة.

تخدم الشركة حاليًا أكثر من 2000 عميل في 7 دول وكانت قد أغلقت جولتها التمويلية “البذرة” في سبتمبر 2022 من Techstars وRAI و100 Ventures وLucrative Ventures وOqal ونخبة من المستثمرين الملائكيين.