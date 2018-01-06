جلال يُجهز الزمالك لمباراة القمة.. ويقيل رامبو

علي المصري: يقود إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، مرانه اﻷول في القيادة الفنية للقلعة البيضاء، بعدما أتم إتفاقه مع مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور. ووضع المدير الفني السابق لنادي إنبي، شرطا جزائيا في عقده مع الزمالك، يقدر بثلاثة أشهر من راتبه وجهازه المعاون، ا







علي المصري:



يقود إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، مرانه اﻷول في القيادة الفنية للقلعة البيضاء، بعدما أتم إتفاقه مع مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور.

ووضع المدير الفني السابق لنادي إنبي، شرطا جزائيا في عقده مع الزمالك، يقدر بثلاثة أشهر من راتبه وجهازه المعاون، الذي يبلغ 600 ألف جنيه شهريا، أي 1.8 مليون جنبه، في حالة رغبة أحد الطرفين في فسخ التعاقد.

ويفاضل جلال بين الثلاثي علاء عبد الغني ووليد صلاح عبداللطيف وأمير عزمي مجاهد، لضم أحدهم للجهاز الفني للفريق، في منصب المدرب المساعد، علما بأن جلال يعاونه، حمد إبراهيم مدرب عام، ومصطفي كمال مدرب حراس مرمي، والدكتور هشام مصطفى طبيبًا للفريق.

في السياق ذاته، رفض المدير الفني الجديد للزمالك، فكرة إستمرار نبيل محمود المدرب العام في الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة، ليرحل هو اﻷخر، بعدما اعتذر معتمد جمال صباح اليوم، عن العمل في الجهاز المعاون لجلال.

