جلال يكتفى بالمران الصباحى.. وعنتر وعبد الغنى ينضمان لتدريبات الزمالك غدا

على المصرى قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمب



على المصرى

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بالمران الصباحى للفريق، الذى أقيم على ملعب “عبداللطيف أبو رجيلة”، بمقر النادي، وإلغاء التدريب المسائي، على أن يخوض الفريق مرانه غدا الاثنين، على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لمباراة إنبي بالجولة 21 للدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل .

من جانبه، كشف أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق، أن الثنائى محمد عنتر ومحمد عبد الغنى، أحدث الصفقات الشتوية، سينضما للتدريبات الجماعية للفريق، غدا الاثنين، استعدادا لمباراة الفريق البترولى، الأربعاء المقبل.